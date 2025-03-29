曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

▲目前正在曼谷旅遊的知名彩妝大師朱正生提醒國人，到當地要注意幾點。（示意圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

緬甸中部28日下午發生強震，甚至影響到國人愛去遊玩的泰國，目前正在曼谷旅遊的知名彩妝大師朱正生，也在第一時間向家人親友們報平安，他今（29日）一大早他分享，目前曼谷的交通已恢復正常，當地民眾生活照常。他還建議，近期要去曼谷的民眾要注意搭車的問題，另外要先上網去看飯店有沒有建築物結構安全認證。

根據《中時》報導，朱正生回想昨午地震來襲時，至今仍心有餘悸，當時他正好在STARRY Art ＆ Café星空咖啡廳，這是一間以梵谷為主題的藝術咖啡廳，地點位在曼谷近郊Salaya（沙拉亞），距離曼谷市區約半小時車程。

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朱正生當下開心地擺POSE感受藝術大師當時的氛圍，也在咖啡廳品嘗蛋糕，還計畫結束後到2樓繪畫工作室畫畫，沒想到蛋糕才吃一半，頓時天搖地動，原以為是自己頭昏，結果服務人員通知大家趕快跑，這才發現不對勁。

朱正生見到大批遊客往外衝，包括捷運的職員也全部撤離，民眾和遊客都坐在捷運門口，很多正在施工的工地也停工，「因為曼谷蓋的大樓都很高，他們擔心施工到一半又有危險」。包括百貨公司也緊急宣布關門，除此之外，像是公司行號門口、捷運口和摩托車接送口都是人潮，曼谷交通陷入癱瘓。

由於交通完全停擺，朱正生表示，就連搭計程車也被司機漫天叫價，他好不容易搶到一輛計程車，原本回到飯店只需花46元台幣，結果喊到460元台幣才肯載，結果朱正生坐沒多久也被司機趕下車，因問司機說沒辦法載他到下榻的飯店區域，最後只能慢慢走回飯店。

朱正生透露，目前曼谷的交通已恢復正常，當地民眾生活照常，不過他建議近期要去曼谷的民眾，將通上最好是叫Grabe或請飯店幫忙叫比較可靠的司機，且備妥零錢，「司機通常都不找零，我昨天來回兩趟被坑了快600多塊台幣」。

若是一個人旅行，朱正生也建議最好不要夜間單獨到較偏遠的市場或夜店，最好結伴同行；另外就是可以先上網查看飯店建築物結構安全認證，只要有任何意見，客人都會反應在客評上。

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