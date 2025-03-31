國道「時速202km」狂飆！違規片高調上傳　警方看到要查了

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

一名網友在Threads上傳影片，稱「哎呀呀，年輕人不要開這麼快」，畫面中一名男子駕駛轎車，飛速行駛在國道3號屏東九如鄉路段，且時速還一度突破200km，如此高調違規，引起網友撻伐。對此，第五公路警察大隊今(31日)表示，已責請刑事組積極調閱監視器畫面、以及ETC資料進行追查，將通知車主到案說明，依法可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

▲網友在Threads上PO出國道超速影片，時速一度達202km。（圖／翻攝Threads）

該段畫面中，男子手握方向盤，高速行駛在國道3號，儀錶板顯示時速一度突破200km，介於156km到202km間，地點還標註在屏東縣九如鄉三塊村。影片上傳後引發網友群起撻伐，怒轟「現在流行把違規事實放在網路上當證據？」「現在超速是合法了嗎？」「請尊重其他用路人的生命財產，國道不是你們的遊樂場！」

對此，第五公路警察大隊今也做出回應，表示經檢視影片後，因僅拍攝車內速度及定位地點和時間，無法明確辨識該危險駕駛車輛之車號，目前也尚未接獲民眾檢舉，但已經責請刑事組積極調閱監視器畫面及ETC電子收費門架資料進行追查，將通知該車主到案說明。

警方指出，經檢視影片後，該車有違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項(在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車……)之規定，可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，俟查證後依規定舉發；另有無涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，俟調查後移送地檢署偵辦。

警方呼籲，用路人超高速行駛會造成駕駛人視野大幅變窄、視力明顯減弱、心理趨於緊張，除對前方突然出現的各種危險狀況，難以即時、準確、妥善處置外，並增加制動距離、超車的衝突點及影響車輛穩定性度，嚴重危害自身及其他用路人生命安全，請駕駛人務必依速限規定行駛，以確保自身及他人行車安全。