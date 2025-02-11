松柏嶺受天宮「擔米糕桃」元宵節登場　8888斤主桃同日亮相起擔

▲松柏嶺受天宫將以「擔米糕桃」慶元宵，並邀請資深藝人黃西田同歡。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉松柏嶺受天宮將於元宵節舉辦「米糕桃慶典」系列活動，8888斤的「主桃」將於當天下午三點起「起擔」，並辦理「財蛇納福」元宵晚會，邀請網紅歌手少康與宥翔、秀場天王黃西田等人演出，精彩可期。

松柏嶺受天宮10日舉行記者會，由主委陳登岳主持，縣府民政處長林琦瑜、新聞及行政處長蔡明志，立委游顥，縣議員張婉慈、沈夙崢，名間鄉長陳翰立及地方人士都出席與會，會後也分享品嘗米糕；許多信眾聞風而來排隊領取後當場入口，直說好吃。

陳登岳表示，今年活動以「米糕賀天官 福滿迎元宵」為題，弘揚天官大帝「賜福人間、祈願平安」的精神，將傳統信仰與現代活動結合，營造文化慶典氛圍，一開放報名即吸引逾300名信眾與志工；元宵節當天扁擔扛米糕桃隊伍將從受天宮第一停車場出發，再步行到受天宮祝壽，體驗古早「擔米糕桃祝壽」，同時也將發送八兩米糕給參與祝壽的信眾與家人朋友分享，另將贈送紀念帽，更準備限量「龜蛇進財錢母」、新春金幣福袋、紀念徽章，在擔桃踩街時分送給信眾。

「財蛇納福」元宵晚會方面，還將於現場發放限量蛇年造型提燈、應援螢光棒，請參與民眾吃紅豆紫米湯圓，並邀請少康與宥翔、明日之星陳怡婷、黃西田表演，並進行摸彩、以煙火秀做為驚喜壓軸。

松柏嶺受天宫的「米糕桃慶典」文化由來已久：早在日治時期便有「三界公會」負責籌辦三官大帝的聖誕祭典，因「上元天官大帝」主掌賜福，受天宫轄境自古即有正月十五「擔米糕桃」的祝壽習俗，翌日「分桃」给十方善信，發展成「米糕桃慶典」的固定祭典，每年吸引近萬人「呷平安」。