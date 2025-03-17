必勝客又出招！他排名「最好吃口味」驚見黑馬：涼掉都好吃

▲必勝客推新聯名「私房紅燒牛比薩獨享餐」。（圖／業者提供）

記者閔文昱／綜合報導

人氣速食品牌「必勝客」經常推出獵奇創新口味吸引消費者目光，舉凡肉圓、香菜皮蛋豬血糕、納豆口味等Pizza都曾引發話題。對此，有網友也票選出心目中「最好吃的前三名」，其中新口味「紅燒牛肉披薩」成為黑馬上榜，引發熱議。

一名網友在社群平台Threads上分享，平常我最常點的披薩口味是夏威夷跟和風章魚燒，但最近嘗試了新的紅燒牛肉口味，結果竟發現意外地好吃，和起司搭配得很好，因此他也排名出心目中最好吃的口味，「個人覺得最好吃的前三名，夏威夷、紅燒牛肉披薩、和風章魚燒，不知大家最愛的口味是哪些？」

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貼文一出，不少網友紛紛認同表示「吃必勝客十幾年，一堆奇葩聯名這次紅燒牛算很好吃的」、「紅燒牛放冷了也蠻好吃的」、「牛肉加披薩肯定不會錯」、「可能跟米其林餐廳合作口味要求比較嚴格」、「這次紅燒牛真的是這幾次聯名最好吃的」。

另外，也有其他網友大推「韓式燒肉，萬年不敗」、「要贏過章魚燒很難欸」、「夏威夷和總匯」，而在過去PTT舉辦的必勝客口味票選中，前三名依序是和風章魚燒、泡菜燒肉和夏威夷。和風章魚燒口味結合了鮮甜章魚、豐富佐料，再淋上照燒醬和美乃滋，讓喜愛日式風味披薩的民眾愛不釋手，連續兩次票選都成為必勝客最受歡迎的口味。