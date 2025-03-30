孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

▲曼谷一棟興建中的大樓倒塌，搜救行動仍在進行中。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，導致泰國曼谷一棟興建中的30層大樓「爆炸式」倒塌。一名男子表示，他的懷孕妻子傳訊表示「大樓在晃」，隨後音訊全無，研判受困瓦礫堆，而他依然抱持希望，期待太太跟所有失蹤者，都能平安獲救。

這場地震發生於當地時間28日下午1時20分，仍在興建中、位於曼谷北部洽圖洽（Chatuchak）的審計署辦公大樓應聲倒塌，已經確認至少10人喪命，據信仍有80人下落不明。截至30日，大批家屬仍在現場守候，焦急等待最新的搜救消息。

50歲的沙姆尼向泰媒khaosod表示，他的23歲妻子索布帕懷有4個月身孕，當時正在4樓辦理文書工作。地震發生時，太太傳了一句訊息表示「大樓在晃！」之後便失聯至今。

地震發生後，沙姆尼一直在現場守候，儘管心情低落，精神狀況差勁，每天睡不到1小時，但得知4樓偵測到生命跡象，依然滿懷希望。他說，儘管妻子的2名同事已經確定罹難，也不知道4樓生命跡象是不是妻子，他依然祈禱每個人都能活下來。

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