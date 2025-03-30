醫院在眼前「鬆餅式崩塌」！緬男悚憶災難片場景　居民只敢睡路邊

▲曼德勒災情慘重，人們在瓦礫堆下尋找生還者。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，超過1600人喪生、3400多人受傷，搜救行動仍在進行中。第2大城曼德勒（Mandalay，瓦城）是受災最嚴重的地區之一，居民擔心又發生致命地震，紛紛在路邊搭起小帳棚、露宿街頭，人們受訪時，也紛紛回憶起地震當下的災難場面。

地震發生時，曼德勒居民柯柯（Ko Ko）正在開車，「因為地震，我們停在街角。當時，一間醫院在我面前倒塌，就像鬆餅一樣碎裂，揚起一大片灰塵，就像電影場景一樣。」當地大部分地區都遭到嚴重破壞，但搜救資源超載，「人們正在設法靠自己解決問題。居民封鎖了一條高架橋，因為擔心它會崩塌。」

柯柯向《衛報》表示，28日的餘震一直持續到晚間，「大約1小時前，我感覺搖晃大約2秒鐘。目前，曼德勒的人們覺得睡在戶外更安全。」

另一位居民娜迪（Nadi）表示，地震發生時，她年僅18歲的小叔正在清真寺內祈禱，儘管試圖逃跑，卻因為失血過多喪命，「手機網路斷了，救援隊非常晚才抵達。」這是當地倒塌的2座清真寺之一，另一棟旅館與周遭房屋也被摧毀，「旅館坍塌到3樓的地方，員工跟老闆依然受困其中」，而傷亡人數持續攀升。

《法新社》也報導，數百名傷患被送往首都奈比多（Naypyidaw）的醫院，但急診室入口已經崩塌，患者被迫在戶外接受治療。一名醫師受訪時說，「我從未見過這種強況。我們正在試圖應對，我現在真的好疲憊。」當局也呼籲民眾踴躍捐血，因為震央實皆省（Sagaing），與鄰近的曼德勒醫院，全都擠滿了傷患。

緬甸軍政府2021年政變奪權，推翻了翁山蘇姬領導的民選政府，此舉遭到民眾普遍反對，並且引發民主團體及各民族武裝組織組成的武裝抵抗。隨著內戰持續，軍政府失去邊境大片領土的控制權，但依然控制著曼德勒等地區。





▲8.2強震後，曼德勒大量建築倒塌，民眾紛紛逃到大街上避難。（圖／路透）

與此同時，軍政府禁止了大部分的獨立媒體，記者被迫在檯面下工作，甚至流亡海外。強震過後，幾乎沒有盟友的軍政府，卻罕見請求國際援助，表明了對於破壞程度的深刻擔憂。

隨著衝突不斷，緬甸的緊急服務已經嚴重不堪重負。國際獨立諮詢小組「緬甸特別諮詢委員會」（Special Advisory Council for Myanmar）表示，「緬甸的情況很糟糕，軍政府的4年消耗戰，讓1/3人口、也就是200萬人陷入貧窮，需要人道主義援助」，而在援助遭到削減，弱勢族群比以往任何時候更脆弱的危險時刻，卻又發生了這場地震。

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