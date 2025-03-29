陳其邁批藍白財劃法把高雄「裝痟的」　揪鄉親遊花蓮「勇敢罷免」

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（29日）「人民是頭家」政策宣講會在高雄舉辦，據統計，現場已經湧入超過6千位民眾。高雄市長陳其邁致詞時提到，財劃法修法時，大家應充分溝通才能修法，但他去年把高雄市長「裝痟的（莊孝維）」，叫他去立法院講話，但他坐在那邊、手都還沒舉起來就結束開會，英國首相邱吉爾曾說過一句話，對政治人物無情，是偉大民族的象徵，人民是頭家，當他們做得好就支持，做不好時就勇敢罷免、換新的人做，「大家有花蓮的朋友嗎？一起幫忙打電話！我們一起去花蓮玩，順便找親朋好友，全國總動員，大家一起守護台灣！」

陳其邁致詞時表示，若過去沒有勇敢的市民站出來罷免市長，也不知道今天高雄會變如何，招商、失業率變低、社會福利、城市建設、台積電投資，都，感謝市民給高雄重新再出發的機會，現在台灣正面對地緣政治改變，台灣安全都是大家共同煩惱的事。

陳其邁直言，在歷史關鍵時刻，「作為高雄市長要和鄉親報告，第二次世界大戰結束時，英國首相邱吉爾曾說過一句話，對政治人物無情，是偉大民族的象徵，我要拜託大家，人民是頭家，當他們做得好就支持，做不好時就勇敢罷免、換新的人做，這樣人民才是頭家！」

陳其邁提到，財劃法修法時，大家應充分溝通才能修法，但他去年把高雄市長「裝痟的（莊孝維）」，叫他去立法院講話，但他坐在那邊、手都還沒舉起來就結束開會，法案就通過了。財劃法對高雄不公平，包含資源重北輕南、擴大城鄉差距、排擠中央對地方的補助經費等，「高雄鄉親很拚命，這不是處罰好學生，這樣有道理嗎？」

陳其邁表示，高雄是民主聖地，立委8席全壘打，而8名立委在立院衝鋒陷陣、對抗國民黨、在野黨，「表現完全不漏氣！」希望鄉親能給予鼓勵、支持，「大家有花蓮的朋友嗎？一起幫忙打電話！我們一起去花蓮玩，順便找親朋好友，全國總動員，大家一起守護台灣！」

陳其邁提到，身為民主聖地的高雄市長，要拜託鄉親，在台灣需要我們時，要勇敢站出來，告訴台灣每個角落的人說，「我們是堂堂正正的台灣人，我們要當家做主，要勇敢的加強連署罷免投票！我們一起拚！」