翁曉玲討「戰時糧食配送」　卓揆通令：翁索取資料一律我同意才能給

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（29日）「人民是頭家」政策宣講會在高雄舉辦，據統計，現場已經湧入超過6千位民眾。行政院長卓榮泰致詞時提到，很多立委真的不知道自己提了多少案、刪了多少錢，有的砍過頭還繼續砍，他們目的就是要讓人民不安。對於藍委翁曉玲日前質詢時索取戰時糧食儲備及供應地點，卓榮泰也強調，這是國家機密，為何要大剌剌在立法院公開問？翁曉玲平常都故意扭曲國家憲法，但對國安機密都深入了解，非常奇怪，「我沒有權力叫翁曉玲站到後面去，但會要求所有部會，以後翁委員索取任何資料，一律先送行政院，我同意才能給！」

行政院長卓榮泰一上台就受到現場民眾熱烈歡迎，他表示，高雄8席立委在立法院非常努力、稱職，但不是每個立委都如此，來自台東的黃建賓質詢劉世芳，說要提升內政部約聘雇人員薪資，看起來不錯，是在照顧廣大基層人員，黃建賓問為什麼不提升？劉世芳回答，因為預算已經被你們刪除了，「黃建賓不知道耶！他真的不知道刪除預算會影響多少人，非常離譜。」

卓榮泰提到，更離譜的是，翁曉玲居然跟農業部索取戰時糧食儲備及供應地點，這是國家機密、國安機密，為何要大剌剌在立法院公開問？是你要知道還是你要讓誰知道？翁曉玲平常都故意扭曲國家憲法，但對國安機密都深入了解，這有奇怪，茲事體大，絕對不能小看。

而翁曉玲日前出席國民黨新北場宣講時，被黨主席朱立倫要求站到後面去，卓榮泰表示，自己沒有權力叫翁曉玲站到後面去，「但我可以這麼做，我會要求所有部會，以後翁委員索取任何資料，一律先送行政院，我同意才能給！」

卓榮泰也問台下民眾，「如果你們當院長，會不會跟我做同樣的決定？」引起台下一陣拍手叫好，卓強調，大家放心，自己會把關，我們一起把關，「我已經通令所有部會首長，不用把壓力放在自己身上，全部都送到我這裡，凡是牽扯到國家機密、不該給的，我一律不給，我為的是保障台灣，保障政府國家的安全、人民的安全。」

卓榮泰直言，很多立委真的不知道自己提了多少案、刪了多少錢，有的砍過頭還繼續砍，大砍大刪、再砍再刪，他們目的就是要讓人民不安，讓人民以為政府不會做事，加深社會對立。

