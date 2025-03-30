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她PO「害怕單獨住旅館」　色男假好意陪住竟硬上

▲陳男獻殷勤陪女性友人待在旅館，卻不顧對方意願硬上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳男獻殷勤陪女性友人待在旅館，卻不顧對方意願硬上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一名25歲陳姓男子，去年5月1日凌晨在滑臉書時發現心儀的女性友人在貼文中表示「害怕單獨入住旅館」，認為機不可失，主動聯繫對方並將她載至桃園區一間商務旅館入住。未料，入住期間他趁機性侵該名女子，儘管對方多次拒絕，仍強行為之。桃園地方法院審理後依強制性交罪判處陳男有期徒刑1年6月，全案可上訴。

根據法院判決書指出，案發當日陳男睡前瀏覽社群平台，發現女方因一人入住汽車旅館而感到害怕，於是在未經進一步確認雙方界線的情況下，以「陪伴」為由將女子帶往桃園區某商務旅館。入住後，陳男藉機觸碰女子身體，儘管遭到女子多次拒絕，仍執意強行性侵得逞。事後女子報案提告。

偵辦期間，陳男於警詢、準備程序及正式審理中皆坦承不諱，其供述亦與女子在案發當下的說法相符。法院調閱相關證據，包括商務旅館住宿日報表、女子指認紀錄、現場繪製圖、監視錄影畫面、雙方IG對話紀錄、進出旅館監視器影像、警方鑑定報告等，均佐證陳男供詞與事實一致。

法官審酌指出，陳男為滿足個人性慾，不尊重女性身體自主權，犯下強制性交，對被害人造成心理與身體雙重創傷，犯罪手段與情節均屬重大，影響社會秩序。然而，陳男犯後坦承犯行，並與女子達成調解協議，當庭賠償18萬元損害金，顯見其具悔意。

法院同時考量陳男學歷僅至國中、現為物流業工人，家中無需扶養親屬，無前科紀錄等情況，綜合犯罪動機、手段及其態度，最終量處有期徒刑1年6月之刑罰。

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