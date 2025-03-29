獨／移民署怪男闖警大女宿廁所...學生嚇壞　怒轟學校未報警

▲警大警賢樓學生寢室整建更新揭牌儀式，校長楊源明（左三）到場 。（圖／翻攝內政部攝）

記者吳奕靖／高雄報導

警專28日發生砍殺同學事件後，警察大學也出事！有民眾向《東森新媒體ETtoday》爆料，指女宿舍被人闖入，而闖入者還是一名移民署專勤隊的人，爆料人指控警大並沒有妥善處理這件事，根本忽視女同學的安全，而記者求證警大，警大證實確有此事！

投訴人爆料指出，這起案件是在27日中午，中央警察大學女宿《警賢樓》被一名中年男子闖入，雖然女宿的門每一道都要有管制卡，不過這陣子因為門鎖壞了，還沒有修好，才讓這名中年男子有機會闖入，結果在下午兩點多左右，這名中年男子被女同學目擊從女廁隔間走出來，立刻逃跑。

投訴人指控，校方雖然第一時間就獲知此事，不過並未立即對學生公布消息，而是到晚上才透過Line告訴女同學，讓同學非常擔心會不會在上廁所時遇到這名闖入的色狼，而且這名色狼在女廁時，有沒有做了什麼事，也不得而知！質疑學校「沒有報案，想要息事寧人，嚴重忽視了女同學的安全」。

▲隊職幹部傳訊息通知女宿內的學員訊息，遭被質疑想要大事化無 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過最讓投訴人傻眼的事，這名色狼最後被找到了，他並非是學校內的學生，而是「這幾天來警大上課的移民署專勤隊的人員」，校方沒有依照規定處理或是報警，而是讓該單位自行處分這名闖入女宿廁所的人員」，似乎有「從輕處理」的味道。

記者求證警察大學，警察大學證實確定有這件事，校方表示「發現該男進入宿舍後，曾使用公共廁所，並於中庭公共休息區域短暫停留後離去，並未進入女學生寢室，亦未發現其他滋擾行為，經調查該校外人士為移民署北區事務大隊所屬專勤隊隊員，因該專勤隊當日借用本校場地辦理常年訓練，所以才得以進入本校」。

警察大學強調：「本校於發現後已即時進行性平校安通報處置，並移請移民署進行查處，後續同步進行各項安全檢視，強化各項安全作為，以確保類似事件不再發生」。