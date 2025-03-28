獨／淫師猥褻少女！快遞敲門仍亂摸　法官重判9年：天理不容

▲少女讀小學遇狼師猥褻，心中陰影揮之不去，寫紙條與文章透露受創心情。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

在北市開補習班教數學的G姓男子，涉趁一對一授課機會，強摸1位當時就讀國小女童的大腿與私處，女童怕被G男持電擊棒修理、遭辱至少10次後，萌生厭世念頭、多次自殘，直到讀國中才被家長發現實情提告，G男到案竟辯稱摸之前有徵得同意，且隔著「外褲」而非「內褲」觸碰下體，台北地院斥他「天理不容」，依10個加重強制猥褻罪合併判刑9年，可上訴。

判決指出，G男本案利用每周三與周日一對一授課機會，要當時讀小學五年級的女童，到補習班裡的小房間寫考卷，卻關門隔絕外界，第1次先要穿著短袖短褲的少女坐他大腿上，涉摸小手、親小臉試探，再從後環抱、伸手來回游移大腿「根部」，第2次起，直接隔著內褲摸私處。

少女覺得G男舉動很噁心、令她很想吐，但先前聽G男對所有學生自稱抽屜裡擺放電擊棒，她怕反抗會被G男「電」，只敢輕輕說「不要」，經過幾次後越來越痛苦，又怕告訴父母師長，會遭G男報復，因而萌生「想要了結自己生命」念頭，私下塗鴉紙條宣洩輕生想法。

▲少女讀小學遇狼師猥褻，心中陰影揮之不去，寫紙條與文章透露受創心情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

家長察覺女兒從小六到國一的情緒易劇烈起伏，以為是青春期正常反應，直到女兒升上國二，手腳與額頭常帶傷，媽媽想起女兒小五時，曾私下訴苦「G老師一直摸我的手，還有我的臉，我覺得很不舒服」等語。

媽媽當時沒問出女兒詳情，也問過G老師但沒收穫，這時起疑，去女兒房間找到1張塗鴉紙條，上頭寫著「我被性侵過」、「我想把他親過的OO抓掉」、「我好痛苦」、「我恨G老師」、「我想死」、「我需要幫忙」等語，滿滿負面字眼。

媽媽嚇壞了，立刻反映校方協助輔導詢問，接著又找到女兒國二時述說心事的文章，寫著「他，撫摸著我的大腿，門外的快遞員敲著門，他說：『噓...不要出聲喔。』我看著白板的數學題，聽著快遞員的呼吸聲，當下我只感到無比的恐懼和噁心，腦子一片白，我好想逃」。

「他從嘴裡說出的每句話都令我感到噁心，跟他在同一個空間我都可以聞到他那下流的想法」，「我轉頭看著鐘，還有一個小時」、「我強忍著眼淚，我看著時間一分一秒的流逝著，我被名為『恐懼』的惡魔吞食著，咀嚼著，被牠和他所折磨著」、「終於離下課還有一分鐘」。

▲法官形容少女述說遭侵犯心情的文章「字字句句刻畫出內心掙扎與痛苦不堪」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

「等到了下課，我立馬衝出教室，跑啊跑啊，我的淚水突然像瀑布般的落下來，我大哭著，任意讓淚水在我臉上奔跑著」。

「我又渾渾噩噩的度過了一天，我笑了笑，怨恨著上天，把所有該抱怨了一遍」、「回到了那令我安心的家，我期望著媽媽有所發現我的情緒，我好想對她說：『媽媽，我被G老師性騷擾了。』但她始終沒看我一眼」、「媽媽請救救我，我的心如同被挖了一個洞，讓鮮紅的血任意的去流」。

「媽媽可能會認為我在說謊吧？也許，也許她根本不相信我」、「我的嘴就像被無形的枷鎖給扣住著」、「說吧！如果事情沒有改變，那我的心就死了！在說與不說之間，我選了說，媽媽也相信了我，但是我得用一輩子去包紮這個傷口」。

家長又驚又怒，報案追究G男，不料G男到案雖坦承當年對少女親臉摸腿與碰觸私處，卻辯稱隔著「外褲」而非「內褲」摸下體，次數也沒10次那麼多，G男甚至堅稱摸之前問過少女同意，他沒用暴力，少女喊停他就停，更推稱少女對「第1次」發生過程的說詞有疑點。

少女證稱G男第1次有問她「可不可以摸」，她那時不懂G男要摸什麼、沒回答，接著就被G男的動作嚇呆、僵住，G男還曾中途跑去看監視器螢幕，回來說沒拍到、繼續摸她。

少女說事情都發生在G男一對一跟她上課時，她當時年紀小、不知該向誰求助，曾向姊姊暗示「如果我被老師性侵的話，妳會怎麼做」，後來她把事情全部告訴哥哥。

少女告訴法官「我因為本案造成身心受挫，當時的傷跟記憶，會想到被告對我做的那些事情，感到非常痛苦、非常噁心、非常害怕，還有反胃」。

少女母親出庭說事發後，才知女兒壓抑這麼久、外傷都是自殘所致，她心疼女兒因本案仍持續自傷，哭說「我覺得整個家庭毀了，我覺得很不捨！」她的子女全給G男補習，若非女兒說出來，「我們到現在都還不知道，身為父母，我們真的很心痛」。

母親說，女兒的兄姊們也因本案受到很大驚嚇，她更自責「本案對女兒的傷害，是一輩子的！」少女姊姊證稱妹妹說過遭G男親吻撫摸，妹妹很難過，「想起這件事就有心理負擔」。

法官指少女書寫的輕生字條與心事文章，充滿遭G男侵犯後的恐懼、噁心、害怕與痛苦等情緒，以及想尋短、無助的強烈負面情緒，甚至在其他補習班上課會聯想到此事情景，因而坐立不安，更糾結於是否該告訴母親，「字字句句刻畫出內心掙扎與痛苦不堪」。

法官認為少女審理出庭作證時才16歲，卻能具體敘述事發過程細節、無重大矛盾，可見當年確實親身經歷、留下深刻且難以抹滅的記憶，何況G男沒否認對女童又親又抱又摸，更佐證少女所言，實非虛妄。

法官批G男犯案時已是半百男子，肩負「師者，傳道、授業、解惑」的重任，卻利用少女當時心智年齡未成熟及劣勢地位，在教室內強制猥褻滿足私慾，使受害少女與家人身心嚴重受創，更破壞教育安全環境，令學生與家長恐慌、懷疑教職人員，犯行「為社會道德、法理所不容」。

法官查出G男在本案之前，於2021年4月間在補習班涉以相同手段性騷另位女學生，被起訴後因認罪，獲受害人撤告而不受理，顯見G男並非初犯，更食髓知味，「實為天理所不容」，加上至今沒全然認罪、又無和解賠償，因此將他所犯10罪一罪一罰，各判刑3年10月，合併應執行9年徒刑，可上訴。

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