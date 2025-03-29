警逮人他頻喊「搞錯了」仍被捕　原來兄弟都是通緝犯！

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一名蘇姓男子，因涉及妨害性自主案，卻未入監服刑被通緝。警方本月初發現他現身鶯歌某部落，但緝捕時被他逃脫；經持續追查，再度發現男子行蹤，於是上前查緝，沒想到男子卻不斷否認，警方確認後發現真的搞錯了，這名男子不是蘇，而是蘇的哥哥，而蘇兄也因酒駕遭通緝，警方將其帶回偵辦，並持續追查蘇到案。

▲警方本月初，追捕涉及性侵遭判刑的蘇男，卻意外遭到逃脫。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北鶯歌的46歲蘇姓男子，多年前因涉及妨害性自主案，遭法院判刑6年定讞，但在發監執行時卻未報到，地檢署隨即發佈通緝令。本月初，警員在鶯歌某部落執行勤務，赫然發現蘇男身影，立即上前盤查，但蘇男卻假裝配合，隨後將警員推倒，並發生扭打，最後仍被蘇男順利逃脫。

▲警方埋伏逮捕涉及性侵的蘇男，意外逮獲因酒駕遭通緝的親哥哥。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員持續追查蘇男行蹤；本週一（24日）發現蘇男常使用的車輛出現在一處修車廠，經老闆告知，為客人修理寄放，稍晚會來牽車。警員立即埋伏等待，蘇男現身警員一哄而上，但對方同樣拔腿就跑，並連忙大呼「我不是啦！」但在警方喝令將擊發電擊槍時，男子才停下腳步遭警方壓制。

經警方確認身分，發現該名男子確實並非性侵通緝的蘇男，為大他3歲面貌神似的親哥哥，蘇兄連忙解釋，因知道弟弟遭到通緝，擔心誤認才會見到警方就跑。但警方查出，蘇兄也是一名傷害及酒駕的通緝犯，另酒駕的部分須入監服刑2個月，立即帶回偵辦移送，並持續追查在逃的弟弟。

▲蘇男哥哥因酒駕及傷害通緝，遭到警方移送。（圖／記者陸運陞翻攝）