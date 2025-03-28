小4女見二姊夫來家裡...急跑進房間躲　母揪出「極恐變態」真相

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

就讀國小四年級的女童，看到二姊夫載二姊返家，她趕緊跑進房間躲起來，母親發現可疑詢問，才知她被女婿性侵，且還拿刀恐嚇女童如果告訴母親，就要殺害她，女童母親氣憤報警，屏東地方法院依強制性交罪判處有期徒刑9年，可上訴。

判決書指出，B男是A女(被害人)二姊(D女)之配偶（B男與D女於112年4月底結婚，案發時為男女朋友關係）。B男明知A女為未滿14歲之女子，於112年3月29日23時許，以A女肚子餓名義，從A女住處騎乘機車單獨搭載A女外出到超商購物後，再載往超商附近該村社區發展協會後方空地，令A女以面朝上之姿勢仰躺在地，強行褪去A女之的長褲及內褲後，先以手撫摸A女之下體，再以左手中指對A女為強制性交得逞。

B男並向A女恫稱若A女告訴其母的話，就要讓A女不能每天回家，並且會拿刀殺死A女等語，致A女心生畏懼而不敢反抗，其後B男騎機車搭載A女返回A女住處。

嗣B男於112年4月7日某時，騎機車載D女返回A女住處時，因A女害怕跑回房間躲起來，其母等女婿離去詢問原因，始悉上情並報警送辦。

法院開庭，被告辯稱：「當天我會帶A女出去，是因為A母跟D女說A女肚子餓，叫我去幫忙買她們的晚餐，帶A女去買的用意是A女很挑食」；在準備程序時供稱：「因為D女叫我去幫她買香菸、飲料，是D女叫我帶A女一起去買，我就騎機車載A女一起去超商買，但第一家超商買不到A女、D女要的冰淇淋，所以我就載著A女再去另一家買，然後就有買到，買到之後就直接回A女家了」。合議庭認被告所述前後不一，已有可疑； 及相關影帶等證據，認他的供詞不足採信，判處有期徒刑9年。