快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

▲今日、周一全台都有降雨機率。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級強陣風，基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報！中央氣象署表示，今天、周一華南雲雨區東移，北部、東北部有陣雨，中部、東部、東南部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署今天凌晨持續發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

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▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，北部及東北部降雨最為明顯，下雨時間長且容易有局部大雨，中部、花東及南部山區的降雨雖然較為局部，不過中部山區也有局部大雨發生的機率，至於南部平地也會有零星短暫陣雨。

氣象署表示，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在13到16度之間，其他地區早晚也冷，低溫約16至18度；白天台中至台南及花蓮、台東感受也偏涼，高溫約19至23度，至於高屏則較為舒適，高溫可以來到26、27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一冷氣團影響，華南雲雨區東移，降雨機率高，北部及東北部有陣雨，中部、東部、東南部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，北部、東北部、中部山區有局部大雨發生機率。

氣象署預報，周二、周三冷氣團稍減弱，水氣仍多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周四東北季風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，北部亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，周五東北季風減弱，氣溫回升；周五、周六東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。