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今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

▲▼今起到下周一受冷氣團影響，天氣偏濕冷，北部有10度低溫。（圖／氣象署提供）

▲今晚到下周一受冷氣團與華南雲雨區影響，天氣偏濕冷。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署指出，今晚到下周一受大陸冷氣團與華南雲雨區影響，各地偏濕冷，中部以北低溫約13至15度，新北局部地區有10度低溫，因水氣偏多，北台灣有局部大雨，3500公尺以上高山有機會降雪。預計下周二冷氣團減弱，各地轉為偏涼冷，清明連假天氣則是感受舒適並逐日回暖，越後面天氣越穩定。

受到冷氣團影響，氣象署傍晚已針對新北市與金門發布低溫特報，今晚到明晨局部地區有10度低溫，同時加上今晚起華南雲雨區東移，氣象署也針對新北、基隆、宜蘭等3縣市發布大雨特報。

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氣象署預報員張承傳指出，明（30日）起到下周一（31）持續受大陸冷氣團、華南雲雨區影響，各地降雨機率偏高，北台灣有陣雨，其他地區則有局部短暫陣雨，北台灣與中部山區有局部大雨，民眾外出記得攜帶雨具備用。

今天到下周一各地天氣偏濕冷，張承傳提醒，中部以北低溫約13至15度，其他地區約16至18度，北台灣高溫僅有16至18度，南部仍有27至28度，中部與花蓮約19至23度。

另外，若低溫與水氣配合，明天起到下周三，中部以北、東北部及北部的3500公尺以上高山都有降雪機率，包括玉山有機會降4月雪。

張承傳指出，下周二、三（4月1、2日）冷氣團減弱，加上水氣略微減少，天氣由濕冷轉為涼冷，北部、東半部、恆春半島及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲，預估北台灣仍有14度低溫，其他地區16至19度。

下周四（3日）起就是為期4天的清明連假。張承傳表示，天氣將逐日轉趨穩定並回溫，下周四早晚仍有涼意，基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，北部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五、六（4、5）天氣更穩定，除東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區以多雲為主，各地氣溫也回升，中南部高溫接近30度，其他地區也有23至25度。

▲▼今起到下周一受冷氣團影響，天氣偏濕冷，北部有10度低溫。（圖／氣象署提供）

▲今晚起到下周一天氣偏濕冷，北部局部地區有10度低溫。（圖／氣象署提供）

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