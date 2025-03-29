冷氣團達標！北東溼冷「明雨勢變大」　清明連假好轉

▲台北測站溫度13.7度，已符合「大陸冷氣團」強度。（示意圖／李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(29日)晨截至5：53縣市平地最低氣溫出現在新北石門區10.7度，台北測站溫度13.7度，已符合「大陸冷氣團」強度。今天依舊濕冷，冷空氣到下週三減弱稍微回溫，清明連假天氣穩度、各地多雲時晴。



氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，受「大陸冷氣團」影響，今(29)日北部及東半部有局部短暫雨(左圖)，其他地區雲量略增；北台濕冷，其他地區氣溫稍降、早晚偏涼微冷。

各地區氣溫為：北部11至18度、中部13至26度、南部16至30度、東部13至30度。

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▲下週(30)日20時地面氣壓及降水圖顯示，降雨範圍擴大至中部以北、南部山區及東半部。（圖／洩天機教室）



明(30)日至下週二(1日)華南雲系續東移，降雨範圍擴大至中部以北、雨勢加大，南部山區亦偶有降雨機率；下週三(2日)降雨範圍縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨。明日仍受「大陸冷氣團」影響，北台灣濕冷；下週一至週三冷空氣略減弱，氣溫略回升，北台灣仍濕涼。

清明4天連假〔下週四(3日)至下週(6)日〕，天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫明顯回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。至於清明連假的第2、3天〔下週五、六(4、5日)〕之間掠過的短波，模擬強度持續調弱，故其是否會帶來輕微的變化？各國(歐、美、加、日)模擬仍有差異，需進一步觀察。