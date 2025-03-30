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今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬今早8時地面氣壓及降水圖顯示，降雨範圍擴大至中部以北，有較大雨勢，南部偶有局部短暫雨的機率。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

今天、周一全台有雨！氣象專家吳德榮表示，清明4天連假天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫逐日回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島平地的最低氣溫為苗栗三灣鄉11度，各地區平地的最低氣溫約在11至15度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫亦稍降，早晚偏涼微冷；華南雲系東移，降雨範圍擴大至中部以北，有較大雨勢，南部偶有局部短暫雨的機率。

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周一華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部偶有局部短暫雨的機率；周二白天至周三北部、東半部仍有雨，逐日降雨範圍縮小、時間縮短；周一至周三冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日微幅回升，北台灣仍濕涼。

吳德榮分析，清明4天連假（下周四至下周日）天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫逐日回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率；至於清明連假最後一天掠過的短波，其模擬強度偏弱，是否帶來輕微變化（僅中層雲增多或為北台帶來零星小雨的機率）？各國（歐、美、加、日）模擬仍有差異，進一步觀察是必要的。

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