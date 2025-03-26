他搭高鐵「喝價差600元的茶」　一票人曝2原因：秒選商務座

▲原PO錯過原班次，後來改買商務座位。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人搭高鐵就是因為趕時間，而一名網友透露，因塞車趕不上車，一般座位得等到下下班才有位子，最後只好改買商務座位，讓他內心哀號「我望著這價差600元的熱茶，真滴貴！」文章曝光後，一票網友直言，為了時間與安靜，也會多花一點錢搭商務車廂，「連假期間我都買商務，不然會被人潮擠到很煩躁！」

一名網友在Dcard表示，日前因路上塞車沒有搭到高鐵，下個班次的一般座位也沒票了，於是他只好改買商務座，「貴了一點，就是會有乘務員問你要咖啡還是茶或礦泉水？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO點了一杯熱茶，內心更是充滿小劇場，「我望著這價差600元的熱茶，真滴貴！」對此，原PO好奇發問，在同樣情況下，大家是否也會改買商務座呢？

文章引發討論，不少人直言為了時間、耳根清靜就會買商務座位，「除非信用卡升等，或是真的買不到票才會考慮」、「搭商務艙就是為了安靜，結果每次都遇到幼崽，花錢花得有夠衰QQ」、「喝個20杯就回本了」、「趕時間當然可以坐商務艙，有時候不喜歡的選位我也改坐商務艙」、「買不到票的時間，還是願意掏錢買商務艙，畢竟趕時間很重要」、「連假期間我都買商務，不然會被人潮擠到很煩躁」、「我會耶，反正很少搭高鐵，確定有位置坐+座位比較大+通常比較安靜，我願意多花點錢」。

有網友分享特別經歷，「我上次商務艙記錯時間，結果去搭下一班，乘務員直接帶我去坐一般車廂的保留位，然後也還是可以無限續杯」。