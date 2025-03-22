高鐵便當要漲了「4月起貴10元」　會員95折優惠也取消

▲高鐵便當4月起將調漲10元。（資料示意圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

通膨時代萬物齊漲，台灣高鐵便當也要漲了！高鐵公司規劃，4月1日起便當將貴10元，售價從110元調漲為120元，也將同步取消高鐵TGo會員95折便當優惠。

物價不斷飆漲，高鐵也撐不住了。台灣高鐵規劃4月1日起便當價格將從110元調漲為120元，這已是高鐵便當繼去年調漲後，再度調整售價，且連高鐵會員購買便當95折優惠也將同步取消。

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對此，高鐵公司說明，高鐵便當因應食材原物料等成本持續增加，自今年4月1日起調整售價為120元，菜色仍將堅持採用在地化特色食材，提供旅客搭車時更美味、方便的餐食選擇。

▲食材和原物料成本高漲，高鐵便當4月起將漲10元。（資料圖／台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵指出，高鐵便當從2015年4月1日至2024年3月31日，長達9年售價維持在100元，然因食材、原物料等成本持續增加，去(2024)年4月1日首次調漲至110元，後續也將依據成本變動狀況、持續檢討便當售價。

針對會員購買便當優惠取消，高鐵公司表示，TGo會員95折便當優惠屬階段性活動，活動至今(2025)年3月31日止，其他車販商品仍持續有會員相關優惠，歡迎旅客選購。