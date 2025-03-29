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緬甸強震重創詐騙園區！「豬仔趁亂逃跑」還偷錢　詐團氣炸懸賞抓人

▲▼緬甸8.2強震，首都奈比多一棟建築倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸8.2強震造成大量房屋倒塌，詐騙園區也出現嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

緬甸28日發生規模8.2強震，震央位於曼德勒市（或稱瓦城）附近，導致當地大量建築倒塌，當地的詐騙園區也因此遭受重創。地震發生後，有不少受害者（豬仔）趁亂逃跑，過程中還偷走詐團的錢當路費，也因此遭詐團祭出懸賞金抓人。

緬甸強震不僅造成緬甸全境出現大量建築倒塌、道路破裂損毀，連鄰國泰國曼谷、中國雲南也有災情傳出，曼谷甚至有一座30層高大樓被當場震垮，三國合計已有1012人死亡及2446人受傷，數字恐怕還會上升。緬甸境內的詐騙園區也傳出大量災情，甚至有豬仔趁地震混亂時逃跑。

根據《東森新聞》報導，台灣國際反詐協會代理理事長SAMMY表示，詐騙園區地震時會立刻停工，許多人會到操場避難，就有人順勢跑掉了，跑的時候還順便偷公司的錢，園區也是因此祭出懸賞要抓人，地震的損害對緬北的園區來說，是毀滅性的打擊。

至於緬甸苗瓦迪臭名昭著的KK園區，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）表示，他們得知地震消息後，第一時間透過WhatsApp聯絡一名受困KK園區的華裔豬仔，確認對方安危並試圖將他救出，所幸這名豬仔回覆稱他目前安全，所在的園區也未受地震波及。

MHO指出，他們原本希望，若詐騙園區被震災波及，豬仔或許有機會趁亂逃出，但該名豬仔回覆「我也希望昨天地震的就是這裡，這樣我們就可以跑回去了，結果（KK園區）沒有影響」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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