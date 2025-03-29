柯文哲聲請戒護就醫北所回「週一再說」　黃國昌率小草怒衝土城

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉政治獻金案、京華城弊案遭羈押禁見，日前傳出血尿疑似腎臟出狀況等，律師團聲請具保停押。民眾黨主席黃國昌表示，上午請柯文哲律師聯繫北所確認是否准許戒護就醫，但北所卻說這2天沒醫師，要等到星期一（31日）再說，因此稍後會到北所遞狀要求自費找醫生。

針對柯文哲的身體狀況以及就醫情形，黃國昌今（29日）下午出席北市黨員座談會前受訪說，重點是人就沒有醫好，「佩琪醫師哭成那樣，現在大家都沒血沒淚嗎？」台大醫學院的教授出來講的話，北所有比台大醫學院教授專業嗎？

黃國昌批評，現在賴清德政府是為了要對付柯文哲主席，草菅人命到連基本醫療人權都不顧嗎？要把人關到死嗎？台北看守所秉承上意，還出來冷言冷語，講這種沒有人性的話，聽不下去了，若沒有具體回應，就一定會有行動。

隨後在座談會對談過程，黃國昌說，今天上午請律師去聲請讓柯主席出來就醫，「結果北所說會再找醫生評估，但是今明兩天都沒醫生，星期一再說」；黃直言，這答案他無法接受，什麼時候是看醫生有空、不是看病人需求？等一下回答完問題，就會去台北看守所遞狀。

黃國昌說，他會依照羈押法規定，「我申請自費找醫生給他看，我不會用到納稅人的錢，給他找醫生」；黃還說，稍後就會去台北看守所門口坐著，「我就坐在門口，台北看守所沒有給我回應前，我不會離開」，此時台下一片掌聲與歡呼。隨後，民眾黨秘書長周榆修問台下的黨員，「看起來主席等一下就要去北所，我們要不要一起去？」黨員則大聲高喊「好！」