習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊赴各地災區

▲中共總書記習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震，中國大陸國家主席習近平29日就震災向緬甸領導人敏昂萊致慰問電。同時，大陸派出多個救援隊前往緬甸救援，最早出發的隊伍已於29日上午抵達仰光，之後還將陸續有不同的隊伍抵達緬甸各災區。

習近平表示，驚悉緬甸遭受強烈地震災害，造成重大人員傷亡和財產損失，謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問。

習近平指出，中國和緬甸是同甘共苦的命運共同體，兩國人民胞波情誼深厚。中方願向緬方提供需要的幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。

▼藍天救援雲南隊的隊員將從陸路前往緬甸。（圖／翻攝新華社）



此外，陸方也派出多支救援隊趕赴緬甸，雲南的救援醫療隊已首先在29日上午8時左右抵達仰光，該隊共有37名隊友，並攜帶了5公噸的醫療用品、帳篷、毛毯等物資，以及全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等設備。

中國藍天救援雲南隊的16名隊員，也攜帶個人防護裝備、醫療急救包、發電照明設備、破拆工具等城市地震救援裝備物資，從雲南瑞麗口岸出境，趕赴救援，預計將在抵達緬甸木姐市後展開救援工作。

上海的三棲應急救援隊也派出了10多人的技術偵測隊，預計將在29日晚間搭機出發。

▼上海三棲應急救援隊。（圖／翻攝新華社）



▼雲南救援醫療隊攜帶大量物資首先抵達緬甸。（圖／翻攝新華社）

