地動10秒！他剛被救出又震　揭「埋瓦礫堆」煉獄經驗：存活率近零

▲緬甸28日發生強震，導致多棟建築坍塌。一名災民還原自己被埋瓦礫堆的恐怖經驗。（圖／翻攝自Facebook／Khit Thit Media）

記者葉睿涵／編譯

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，震央位於曼德勒市（Mandalay，又稱瓦城）附近，震源深度10公里，影響範圍廣泛。當地一名居民在BBC的採訪中憶起強震發生時的驚險瞬間，直言被埋在瓦礫之中的親人「存活機率幾乎為零」。

據BBC報導，這名未具名的居民形容，地震來襲時，他正在浴室內，突然地面劇烈晃動約10秒，導致他失足摔倒、無法動彈。隨後，房屋在他的眼前倒塌，下秒他就被困廢墟之中，呼吸困難。男子回憶，「我幾乎無法呼吸，只能大聲求救，直到我的叔叔、父親和鄰居們趕來救我。」

令人意外的是，家人與鄰居合力將他救出不久後，餘震再次發生，造成更多建築倒塌，讓逃生更加困難，場面混亂不堪。他形容，自己當下極度恐懼，且因傷勢嚴重無法行動，只能被父親拖到安全地帶。

這名男子的家中共有7人，地震後，他和2位阿姨成功獲救，但其中一人已不幸身亡，另一人則在醫院接受治療。他的祖母、另一位阿姨及叔叔至今仍被埋在廢墟之下，生死不明。他悲痛表示，「他們存活的機率幾乎為零，我無法接受，這一切發生得太快，短短幾秒鐘內，我的家人就消失了。」

這場強震重創曼德勒地區，導致多處建築倒塌，而救援行動目前仍在進行中。當局擔心受困者的存活機率隨著時間流逝漸漸消失，而居民則在現場焦急等待親人的消息，災區的搜救行動也面臨嚴峻挑戰。