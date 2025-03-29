　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人沒了，貨也沒了

▲▼ 緬甸曼德勒市（瓦城）災情嚴重。（圖／路透）

▲緬甸曼德勒市（瓦城）災情慘重。（圖／路透）

文／香港01

中國地震台網測定，緬甸中部發生7.9地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3地震。這次地震帶來的震感強烈，網傳緬甸曼德勒（Mandalay）有大橋倒塌的影像，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

據了解，緬甸市震中在曼德勒省，該省受災情況極其嚴重。中國商人小康透露，他住在曼德勒市翡翠市場附近的酒店，「酒店倒塌了幾十棟，人沒了，貨也沒了，損失非常大。」。小康表示，曼德勒附近住酒店的基本都是來這做生意的中國人，「中國人、本地人，死了多少人都不知道，現在半個城市都是消防員。」

▲▼緬甸地震後，一座寺廟倒塌，有僧侶驚傳遭壓，無生命跡象。（圖／路透）

小康回憶，地震時他人在戶外，震了兩次，一次就震了一分鐘，「站在馬路上都站不穩」，小康所在的酒店也被震歪了，直到現在都不敢靠近已經歪斜的酒店，「因為偶爾還會有餘震」。他認為自己很僥倖，「還好(地震)當時自己在戶外，真是幸運啊」。

小康說，他現在在馬路邊，搭了小帳篷，晚上準備就這樣休息。

另外，網傳曼德勒WinStar酒店坍塌的影片和照片。照片顯示，酒店坍塌，招牌倒在地上。常在緬甸做玉石生意的吳先生則透露，該酒店便宜，房間數量也多，裡面住了很多中國人，不過酒店比較陳舊。其介紹，中國人在緬甸大部分都是住酒店。

▲▼緬甸第二大城曼德勒（瓦城）大樓倒塌。（圖／路透社）

吳先生稱，自己剛聯繫上身在曼德勒的老婆，得知其沒事，只是當地斷電斷網。「之前我們去住，好一點的一個月下來得八九千元，我媳婦昨天晚上從密支那到曼德勒，她住了一個比較好的酒店，能抗八級地震，所以還沒事。」

劉先生透露，自己也得知了WinStar酒店坍塌的消息，他表示，今天是拜佛節，是緬甸人的休息日，一般都不去上班，但大家都沒有去市場，「有些人就在酒店睡覺，尤其是地震發生在中午，所以很擔心。」

▲▼緬甸強震,死傷集中在首都奈比多（Naypyidaw）（圖／路透）

在緬華人劉先生則表示，不少樓房坍塌，他住的酒店沒塌，但是牆體開裂，估計是住不成了，「人家讓你住，我們也不敢去」。劉先生表示，這個夜晚，自己打算回酒店扛兩張墊子出來，先睡在路邊。

另外，緬甸昂班市也有許多棟建築倒塌，當地的昂班酒店也在地震中倒塌。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋼筋籠2度重砸BMW X4！　畫面曝光
「張忠謀秘書」又來了！地方媽媽500萬積蓄被騙光
餘震77次！緬幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」
觀光署宣布「泰緬旅遊可退團」！　退款原則曝光
泰國搜救犬出動！穿梭鋼筋碎石吠叫　累了躺瓦礫堆休息
緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人沒了，貨也沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國伺服器大廠示警：輝達H20晶片可能短缺

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人沒了，貨也沒了

習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊赴各地災區

解放軍南海巡航　批菲律賓「拉攏域外國家」破壞和平

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

「未收到中國公民死亡報告」　陸外交部稱緬為「胞波」將全力救援

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

中國伺服器大廠示警：輝達H20晶片可能短缺

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人沒了，貨也沒了

習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊赴各地災區

解放軍南海巡航　批菲律賓「拉攏域外國家」破壞和平

陸高度關注緬甸強震　救援隊、5公噸物資今早抵達

陸市場監管總局：對長和巴拿馬港口交易進行審查

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

「未收到中國公民死亡報告」　陸外交部稱緬為「胞波」將全力救援

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

工人哭哭！八里吊車凸槌...鋼筋籠2度重砸BMW　車是工地主任的

李孝亮母淚訴兒被藍營施壓領銜「不公義罷免」　吳沛憶：天下父母心

《Real》中途換金秀賢表哥執導！　原導演8年首發聲「一直都很心痛」

應援中職開幕戰！foodpanda「外帶自取、美食外送」優惠一次收

筆電遺失計程車上　桃園警調監視器...10分鐘神速找回

森林裡的玻璃秘境！花蓮隱藏版綠意民宿　遠離城市喧囂放鬆心靈

黃偉哲推動公部門非暑期工讀　學子積極求職迴響佳

緬甸強震多人罹難　南韓政府緊急「人道捐助」30億韓幣

打造職場幸福橋樑　斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

怕噪音買頂樓「過年崩潰了」　主委懶回1句！他爆心累：怎麼辦

緬甸強震！網紅小納豆泰國逃命　曝現場畫面：路上都是人..

大陸熱門新聞

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶嬌妻！竟跟別人共享女友

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人貨都沒了

陸介入調查　李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

陸包機馳援緬甸！救援醫療隊攜「無人機、衛星」

緬甸強震！陸官方：未收到中國公民死亡報告

年入136萬！27歲警校正妹當泰山陪爬

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

全紅嬋滿18歲了！曾親吐成年最大心願

160cm女僅25kg「愛骨感還想瘦」

更多熱門

相關新聞

緬甸強震　日本教授：規模達「能登強震2倍」

緬甸強震　日本教授：規模達「能登強震2倍」

日本地質學教授遠田晉次就指出，緬甸強震的規模，可能達到2024年1月1日能登半島強震時的2倍。

習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊

習近平慰問緬甸震災　派出多支救援隊

地動10秒！他曝埋瓦礫堆經驗：存活率近零

地動10秒！他曝埋瓦礫堆經驗：存活率近零

泰國大樓強震後倒塌！專家：缺「防震」設計

泰國大樓強震後倒塌！專家：缺「防震」設計

泰大樓離震央千里卻倒塌　專家揭「地震波」威力：可傳地球好幾圈

泰大樓離震央千里卻倒塌　專家揭「地震波」威力：可傳地球好幾圈

關鍵字：

緬甸地震酒店飯店曼德勒

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

兒子23年沒見爸「再見就是告別」

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面