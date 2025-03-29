緬甸強震能量不可忽視！　日本教授：規模達到「能登強震2倍」

▲緬甸8.2強震，首都奈比多一棟建築倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

緬甸昨（28）日下午發生芮氏規模8.2強震，震央位於實皆省，震源深度僅10公里，而鄰近的緬甸第二大城曼德勒更慘遭重創，多棟建築物與公共設施倒塌或毀損。對此，日本地質學教授遠田晉次就指出，緬甸強震的規模，可能達到2024年1月1日能登半島強震時的2倍。

根據日媒《每日新聞》，緬甸中部實皆省當地時間28日中午12時50分發生強烈地震後，美國地質調查局（USGS）用地震矩規模（MW），透過地震斷層錯列的面積測得規模為7.7，至於泰國官方公布的則為芮氏規模8.2，而在首震發生的12分鐘後，又發生規模6.4的餘震。

針對此次緬甸強震，日本東北大學地層地質學教授遠田晉次表示，「南北穿過緬甸中央、長達1000公里的巨大斷層『實皆斷層』，其中一段200公里的部分引起地震，其規模大約是能登半島地震的2倍。」

由於震源深度僅10公里，加上人口超過120萬的緬甸第二大城曼德勒（瓦城）就在震源上方，因此引發嚴重災情。

遠田晉次分析，「在歷史相當悠久的城市，因為建築物在結構上相當脆弱，因此災情可能會相當於2023年土耳其敘利亞強震。未來仍有機率出現規模M6以上的餘震，可能會對仍未移動的斷層帶造成影響，必須保持警戒。」