緬甸強震波及孕婦！泰國曼谷「街頭產子」見證奇蹟　醫師戶外動手術

▲緬甸強震，泰國曼谷醫院緊急將患者疏散至戶外，甚至在街頭為產婦接生、動手術。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸昨（28）日下午發生芮氏規模8.2強震，就連遠在千里之外的泰國首都曼谷都相當有感，甚至造成當地一棟正在興建中的審計部大樓崩塌，民眾驚慌逃竄至戶外。在此之際，醫院將患者疏散至戶外安全地帶，還有醫生與護士在街頭為孕婦接生。

根據《泰國日報》、《BBC》，緬甸實皆省28日下午發生芮氏規模8.2強震，位於震央附近的第二大城曼德勒（瓦城）慘遭重創，就連遠在1000公里的泰國首都曼谷都能感受到劇烈搖晃，而在地震發生時，曼谷警察醫院（RPH）醫療團隊成功在醫院大樓前的街頭接生一名嬰兒。

該名產婦當時躺在擔架上，醫護人員圍繞在她的身旁，協助接生嬰兒。當時，曼谷警察醫院立刻啟動最高級別的患者疏散計畫，儘管現場一度陷入混亂，但院方仍呼籲民眾保持冷靜，並迅速將患者轉移至戶外的安全地帶。

醫院發言人西里空透露，「儘管醫院已將所有患者轉移至戶外，但目前尚無應對地震的緊急方案，因此臨時採用『火災疏散計畫3』，確保病患安全」；皇家泰國警察副發言人西里瓦也表示，「警察醫院依照計畫緊急撤離病患，並依病情輕重緩急分級處理。」

另外，泰國警察醫院在地震發生，醫師將病患疏散至戶外後，在戶外為病患縫合腹部傷口，照片在網路論壇引起熱烈關注，一名臉書用戶發布「醫生正在為患者動手術」的照片，宛如韓劇《浪漫醫生金師傅》。

該位名為瓦蘭的大腸直腸外科專科醫師受訪時透露，「當時手術已經在醫院的手術室內進行，但卻突然發生大地震，醫療團隊面臨是要繼續、還是暫停手術的抉擇，最後決定暫時停止手術，並將患者疏散至安全區域。然而，當時該名病患的腹部尚未完全縫合，只能用紗布填塞，並用手暫時壓住傷口。」

瓦蘭進一步解釋，「如果當時決定繼續（在手術室）完成手術，病患和醫療人員都會面臨極大風險，但若不立即縫合，可能會導致腸脫垂。因此，在手術醫師與麻醉醫師討論後，決定先在戶外完成腹部縫合，以確保患者安全。」

瓦蘭指出，其實將照片裡的手術稱為「戶外手術」可能有些誇張，但實際上卻只是將手術過程完成到最後一步。