震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」　主因曝光...網：很難流出

記者曾筠淇／綜合報導

昨（28）日緬甸發生規模7.7強震，震源深度10公里，連帶影響鄰近的泰國，也陸續傳出災情。不過就有網友好奇，為什麼最一開始，消息幾乎都是從曼谷傳出？震央不是在緬甸嗎？貼文吸引許多網友討論，而BBC也有點出原因。

▲緬甸第二大城曼德勒的大樓倒塌。（圖／路透社）

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有網友在Threads上拋問，昨天強震的震央在緬甸，為什麼網路上幾乎都是曼谷的照片和影片？似乎沒有看到太多緬甸的畫面。

貼文底下，不少網友都留言回應，「可能曼谷比較多觀光客，影片上傳很快」、「因為泰國觀光客多，網路相對發達」、「緬甸網路比較慢吧，又是軍政府，一定資訊很難流出」、「緬甸是軍政府在把控資訊，所以第一時間幾乎都是泰國的消息」、「可能都斷網了，沒辦法上傳照片、影片」。

根據BBC報導，緬甸第二大城曼德勒的一名救援人員告訴BBC，當地損失「巨大」，死亡人數和受傷人數可能還會再增加。

據報導，緬甸一直充滿動盪和衝突，軍方在2021年奪取政權後，軍政府嚴厲鎮壓異議人士、處決民主活動人士、監禁記者，國家幾乎控制了所有的廣播、電視、印刷和網路媒體，且當地的網路使用受到限制，進而導致資訊不易獲得。不過地震發生後，軍政府則罕見呼籲國際援助。