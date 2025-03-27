　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明連假湧車潮！尖峰時段曝光　蘇花路廊行車攻略一次看　

▲清明連假蘇花路廊行車攻略圖。（圖／公路局提供，下同）

清明連假蘇花路廊行車攻略圖。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年清明節連續假期自4月3日星期四至4月6日星期日共4日，公路局東區養護工程分局表示，本次假期為傳統民俗節日，預估將有大量旅次往返宜花地區，尖峰時段交通流量將大於蘇花路廊服務容量，因此部份時段、路段將有壅塞動態，建議民眾提前安排返鄉掃墓，或可多加運用大眾運輸往返。

公路局東區養護工程分局預估清明節連續假期前期4 ／3~4 ／4為南下返鄉車流，預估首日4 ／3蘇花路廊南下旅次全日交通量約有20,500輛次/日，當日首波車潮將於凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量將達1,150輛／小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛／小時，車潮預計將持續至下午5時以後緩解；假期後期4 ／5~4 ／6以北返車流為主，第3日4 ／5北返車潮預估於下午2時起湧現，車潮預計持續至晚間9時時緩解，北上全日交通量預估16,000輛次／日，第4日4 ／6北返車潮將於下午1時起陸續湧現，車潮預計將持續至下午4時後緩解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇花路廊蘇澳至崇德路段主要以台9線為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流。

▲清明連假蘇花路廊行車攻略圖。（圖／公路局提供，下同）

清明連假蘇花路廊客運優惠措施。

清明節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下： 
一、4月3日：5至17時（雙向）。
二、4月4日：7至11時（雙向）。
三、4月5日：14至18時（雙向）。
四、4月6日：12至18時（雙向）。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路局自4月2日0時起至4月6日24時止推出多項公共運輸疏運優惠措施；於清明節連假期間（4月3日至4月6日），凡搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有租車優惠，回程可再享有車票優惠；凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，本項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

公路局提請用路人，出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震影響之零星落石風險，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌（CMS）顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

用路人也可下載「幸福公路」App，透過行動裝置即時接收最新省道路況。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唐綺陽瘦20kg！　全場驚艷：紙片人
范瑋琪「現身松山機場」！激動飛上海：最熟悉的城市
心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高
排到海邊！白沙屯媽人潮包圍　她一口氣幫1062人報名
金秀賢疑要求「性關係」　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光
快訊／柯文哲已痛到受不了！　陳佩琪落淚
快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」　照片公布震驚記者會現場
斥資2億！　國軍「前進外科小組裝備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大個人申請一階門檻32級分　化工土木最熱門

白沙屯媽祖進香開放報名！2萬人排隊逾1公里　她幫1062人報名

清明連假湧車潮！尖峰時段曝光　蘇花路廊行車攻略一次看　

疊石藝術季！國內外藝術家就地取材創作　七星潭化身天然美術館

陽明交大光電系招生片爆紅！網歪樓「2學霸正妹」：想當同學

區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

黃子佼6次出庭「全都穿一樣」！德州媽媽怒：完全沒懺悔之意

觀光署攜手黃小玫推「一起去旅行」　百大亮點行程享3折優惠

夢幻聯動成真！邊荷律李雅英曬飯局　粉絲暴動敲碗續集

YUMA離婚開新頻道「舊影片全刪」搬到北海道生活！網不買單

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

台大個人申請一階門檻32級分　化工土木最熱門

白沙屯媽祖進香開放報名！2萬人排隊逾1公里　她幫1062人報名

清明連假湧車潮！尖峰時段曝光　蘇花路廊行車攻略一次看　

疊石藝術季！國內外藝術家就地取材創作　七星潭化身天然美術館

陽明交大光電系招生片爆紅！網歪樓「2學霸正妹」：想當同學

區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

黃子佼6次出庭「全都穿一樣」！德州媽媽怒：完全沒懺悔之意

觀光署攜手黃小玫推「一起去旅行」　百大亮點行程享3折優惠

夢幻聯動成真！邊荷律李雅英曬飯局　粉絲暴動敲碗續集

YUMA離婚開新頻道「舊影片全刪」搬到北海道生活！網不買單

陸劇男神機場失控怒吼：走開！李宏毅「遭數十人包圍搶拍」情緒崩了

柯文哲腹股溝痛、血尿、噁心嘔吐　聲請具保停押？陳智菡：律師討論中

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

遭遇嚴重車禍滿4個月　議員陳芳盈曝「只剩右眼能看」： 請再等等我

台中東勢警防詐出奇招　里辦廣播+垃圾車掛布條全面出擊

1分未得也沒關係！詹皇動情談兒子布朗尼心臟驟停後重生

裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

Mister Donut推動物造型甜甜圈！有貓熊、兔兔款　加碼收連假優惠

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

生活熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

「央視批賴」被檢舉！　北一女教師遭約談

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

她每天摸胸「什麼都沒有」　醫警覺查出乳癌

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

國小作文一堆老鐵牛逼666！女師崩潰：快瘋掉

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

為何現在一票人「手機都靜音」　網曝3原因

更多熱門

相關新聞

清明4天連假上班薪情大不同！　這2天領雙倍

清明4天連假上班薪情大不同！　這2天領雙倍

清明4天連假即將到來，不過仍有不少人堅守工作崗位，勞動部提醒，今年民族掃墓節是4月4日星期五，兒童節放假日是前一天4月3日星期四，這兩天都是國定假日，雇主應依法放假並給薪，如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應加倍發給。

清明連假「中部國道成瓶頸」　高公局籲改走東彰道路

清明連假「中部國道成瓶頸」　高公局籲改走東彰道路

清明連假22處省公路易塞　蘇花路廊恐連堵14小時

清明連假22處省公路易塞　蘇花路廊恐連堵14小時

清明連假恐塞翻「90條國道客運下殺6折」　指定幸福巴士免費

清明連假恐塞翻「90條國道客運下殺6折」　指定幸福巴士免費

周末湧提早掃墓車潮「國5行車時間多7倍」　後天實施高乘載

周末湧提早掃墓車潮「國5行車時間多7倍」　後天實施高乘載

關鍵字：

傳統節日車潮清明連假蘇花路廊行車攻略尖峰車流時段

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面