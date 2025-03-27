清明連假湧車潮！尖峰時段曝光　蘇花路廊行車攻略一次看　

▲清明連假蘇花路廊行車攻略圖。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年清明節連續假期自4月3日星期四至4月6日星期日共4日，公路局東區養護工程分局表示，本次假期為傳統民俗節日，預估將有大量旅次往返宜花地區，尖峰時段交通流量將大於蘇花路廊服務容量，因此部份時段、路段將有壅塞動態，建議民眾提前安排返鄉掃墓，或可多加運用大眾運輸往返。

公路局東區養護工程分局預估清明節連續假期前期4 ／3~4 ／4為南下返鄉車流，預估首日4 ／3蘇花路廊南下旅次全日交通量約有20,500輛次/日，當日首波車潮將於凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量將達1,150輛／小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛／小時，車潮預計將持續至下午5時以後緩解；假期後期4 ／5~4 ／6以北返車流為主，第3日4 ／5北返車潮預估於下午2時起湧現，車潮預計持續至晚間9時時緩解，北上全日交通量預估16,000輛次／日，第4日4 ／6北返車潮將於下午1時起陸續湧現，車潮預計將持續至下午4時後緩解。

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蘇花路廊蘇澳至崇德路段主要以台9線為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流。

▲清明連假蘇花路廊客運優惠措施。

清明節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、4月3日：5至17時（雙向）。

二、4月4日：7至11時（雙向）。

三、4月5日：14至18時（雙向）。

四、4月6日：12至18時（雙向）。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路局自4月2日0時起至4月6日24時止推出多項公共運輸疏運優惠措施；於清明節連假期間（4月3日至4月6日），凡搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有租車優惠，回程可再享有車票優惠；凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，本項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

公路局提請用路人，出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震影響之零星落石風險，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌（CMS）顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

用路人也可下載「幸福公路」App，透過行動裝置即時接收最新省道路況。

