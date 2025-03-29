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台南光華學士春季祭孔　國際交換生「聞喜宴」獻唱

▲台南市光華高中29日上午在全台首學孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共84人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市光華高中29日上午在全台首學孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共84人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市光華高中29日上午在全台首學孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共84人，並由各領域代表同學，在師長的率領下，在大成殿內舉行祭孔儀式，向至聖先師―孔子表達最高的敬意，也涵育學生尊師重道的精神。

▲台南市光華高中29日上午在全台首學孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共84人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「聞喜宴」是光華高中特色活動，今年已邁入第12年了。在科舉時代，「聞喜宴」是朝廷宴請新科進士的大型宴會。學校藉此典故，一方面讓同學了解古人風俗，一方面也透過活動表揚校內在各領域學習成就表現優異的同學。今年共選出文、武、英、數、知、科、品、商、藝、庖、幼、美、銀、綜等14項領域的學士。其中有10位學生獲得兩項學士殊榮。

所有榮膺學士的同學在校長率領下，依孔廟園方指導，向至聖先師致最敬禮，然後接受師長的「撥巾」之禮，期勉同學們精益求精更上一層樓。同時該校餐飲科師生依唐代皇帝賞賜給新科進士的紅綾餅古方加上現代創意，製作出三種口味的「紅綾餅」，由校長贈予每位學士，作為榮譽加身的象徵與祝福。

▲台南市光華高中29日上午在全台首學孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共84人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲選學士的同學，都是校內各領域的佼佼者，其中榮獲科學士、武學士的王潔琳同學及綜學士、武學士的潘靖姍同學已透過大學繁星分別錄取了國立台灣體育運動大學及國立台中教育大學，可謂文武雙全。

今年特別邀請4位國際交換生，分別是來自泰國的潘琳、巴西的張俐雅、墨西哥的洪艾莎、巴西的王安以及參加這個傳統文化活動，並於典禮現場用中文演唱鄧麗君的經典名曲<月亮表我的心>。這些同學雖然來自不同文化背景，但他們透過學習中文，用歌聲跨越文化界限來詮釋這首動人歌曲，讓活動增添多元文化交流的內涵。

▲台南市光華高中29日上午在全台首學孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共84人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

綜合高中二年級葉子毓同學獲選為武學士，母親臨現場分享子弟獲獎的榮耀與喜悅。擔任常委的家長林幸香女士非常肯定學校的用心，認為這項活動不僅表彰學生的努力與成就，還讓他們親身體驗傳統文化的薰陶，具有深遠的教育意義與價值。

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