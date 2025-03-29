青年創業最大靠山！新北青創土城電商基地啟用　整合物流、直播、金流資源一次到位

▲新北第9處青創基地「新北青創土城電商基地」正式啟用，新北市市長侯友宜（右3）、青年局局長邱兆梅（右2）等貴賓共同出席。（圖／記者湯興漢，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在全球經濟快速變動下，許多年輕人勇於投入網路創業戰場，卻常因資源不足、行銷不熟、倉儲物流難以整合而寸步難行，為協助青年打破創業困境，新北第9處青創基地「新北青創土城電商基地」今（28）日正式啟用，整合直播、物流、金流等創業關鍵資源，一站式支援創業者從產品曝光到出貨金流無縫串接，新北市市長侯友宜、青年局局長邱兆梅、經發局副局長、新北市議員等貴賓共同出席，並攜手亞馬遜全球開店、CYBERBIZ、新竹物流等業界代表，宣示將攜手助攻青年創業夢落地、走出台灣、放眼全球。

▲新北市長侯友宜提到青創基地協助新北創業者迎戰創業難題。

新北市最新啟用的「青創土城電商基地」，坐落於台65線旁，鄰近土城產業園區與樹林物流核心，具備絕佳交通與產業優勢，專為電商創業量身打造。新北市長侯友宜指出：「新北市是全台產業聚集、人才充沛的重鎮，我們有責任為青年打造安心創業、勇敢逐夢的環境。」他強調，隨著消費型態快速轉變、電商成為重要經濟趨勢，創業者在物流倉儲、品牌行銷與跨境拓展面臨諸多挑戰，為此特別設立「土城電商基地」，此基地結合專業輔導、資源整合與產業連結功能，協助新北青年在數位浪潮中穩健前行，新北市長侯友宜強調：「這座基地正是實踐政府承諾的重要一步，未來新北市也會持續陪伴年輕人，走在創業第一線，讓他們在電商戰場上無後顧之憂。」

▲新北市青年局局長邱兆梅說明青創基地成果亮眼。

新北市青年局局長邱兆梅也補充：「青年創業不能單靠熱血，更需方法與資源，為協助青年朋友省去摸索時間，快速將創意轉化為營收，並將品牌推向國內外市場，青年局積極導入業師輔導、市場媒合、物流整合等最迫切的資源，青年局成立三年以來，協助青創團隊增加的營業額以及投資額，已超過3.5億新台幣，成果不容小覷。」

新北青創土城電商基地具備獨特的大型廠辦空間，能滿足青年創業者的需求，提供其他基地所沒有的倉庫、出貨碼頭及出貨電梯，相較於其他青創基地，土城電商基地空間更為寬敞，且鄰近65快速道路，方便物流運輸，並與新竹物流合作，能提供快速出貨的支援，新北市青年局局長邱兆梅強調，「土城電商基地致力於協助2種類型的電商業者，一是在地傳統製造業轉型，例如擁有良好產品，卻苦於不懂得打造品牌的傳統文具工廠，我們可以帶他學習行銷廣告技術；二是有外銷潛力的MIT商品，還不懂得如何在跨境電商平台上競爭，亞馬遜全球開店就可以教他如何定位商品客群、如何安排廣告訊息，讓台灣商品賣向全球。5這些業者透過電商基地的協助，能有效建立品牌，並以較低成本進入零售市場。」此外，青年局亦透過舉辦新北新創之星等競賽，提供創業者展現的舞台，吸引創投關注，例如法律科技團隊律果，在獲得獎項後，短短幾個月內便獲得2800萬台幣的投資」，青年局將持續整合資源，助力更多青年創業團隊成功發展。

▲深隼管理顧問股份有限公司負責人許耀宗，說明基地如何協助新北創業者解決品牌建立與海外拓銷的挑戰。

負責基地營運的深隼管理顧問股份有限公司負責人許耀宗指出，電商創業若缺乏明確的市場定位與精準銷售策略，即使產品優秀，也容易陷入滯銷與經營瓶頸，為協助新北創業者解決品牌建立與海外拓銷的挑戰，土城電商基地提供從問題診斷、商業模式設計到簡報培訓的「陪跑式輔導」，依據團隊不同階段量身訂製支援方案，基地也整合亞馬遜全球開店、Cyberbiz、綠界大數據等資源，開設品牌課程與電商講座，串接一對一產業顧問諮詢、企業媒合機會，打造「新北電商生態圈」。

▲「辰肯企業有限公司」創辦人謝錦翔分享青創基地協助解決問題。

新北市土城電商基地迎來新創能量，目前基地已招募 20 組電商新創團隊進駐，涵蓋數位轉型、品牌行銷、保健食品、香氛產品、多媒體製作等領域，全基地導入「一站式創業服務」模式，整合物流倉儲、品牌行銷、跨境電商等資源，加速從創意到商業化的實現進程，推廣環保永續文具禮品的「辰肯企業有限公司」創辦人謝錦翔分享，以往以代工歐美文具為主，想在台灣創立自己的文具品牌再衣筆，並嘗試進入電商平台讓更多公司看見，然而，缺乏國內銷售及電商經驗成為轉型挑戰，而基地如同老師般引導他們準備電商所需的一切，分享成功案例並針對目標客群提供策略建議，這對於過往專注於國際代工的他們來說獲益良多。

▲新北市土城電商基地整合物流倉儲、品牌行銷、跨境電商等資源。

新北青創基地透過專業輔導與豐富資源，成為傳統產業數位轉型、創業團隊發展電商事業的最佳後盾，新北市青年局也將持續推動創業支持計畫，藉由基地串聯產業資源、強化創業體系，協助青年掌握電商趨勢、加速進入市場，打造新創世代的堅強後盾。

本文由就業安定基金補助 廣告