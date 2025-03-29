　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青年創業最大靠山！新北青創土城電商基地啟用　整合物流、直播、金流資源一次到位

▲▼新北市政府第九處青創基地-「新北青創土城電商基地」28日正式啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜、青年局長邱兆梅親自體驗電商包貨作業驗收基地設施功能(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北第9處青創基地「新北青創土城電商基地」正式啟用，新北市市長侯友宜（右3）、青年局局長邱兆梅（右2）等貴賓共同出席。（圖／記者湯興漢，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在全球經濟快速變動下，許多年輕人勇於投入網路創業戰場，卻常因資源不足、行銷不熟、倉儲物流難以整合而寸步難行，為協助青年打破創業困境，新北第9處青創基地「新北青創土城電商基地」今（28）日正式啟用，整合直播、物流、金流等創業關鍵資源，一站式支援創業者從產品曝光到出貨金流無縫串接，新北市市長侯友宜、青年局局長邱兆梅、經發局副局長、新北市議員等貴賓共同出席，並攜手亞馬遜全球開店、CYBERBIZ、新竹物流等業界代表，宣示將攜手助攻青年創業夢落地、走出台灣、放眼全球。

▲▼新北市政府第九處青創基地-「新北青創土城電商基地」28日正式啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜、青年局長邱兆梅親自體驗電商包貨作業驗收基地設施功能(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜提到青創基地協助新北創業者迎戰創業難題。

新北市最新啟用的「青創土城電商基地」，坐落於台65線旁，鄰近土城產業園區與樹林物流核心，具備絕佳交通與產業優勢，專為電商創業量身打造。新北市長侯友宜指出：「新北市是全台產業聚集、人才充沛的重鎮，我們有責任為青年打造安心創業、勇敢逐夢的環境。」他強調，隨著消費型態快速轉變、電商成為重要經濟趨勢，創業者在物流倉儲、品牌行銷與跨境拓展面臨諸多挑戰，為此特別設立「土城電商基地」，此基地結合專業輔導、資源整合與產業連結功能，協助新北青年在數位浪潮中穩健前行，新北市長侯友宜強調：「這座基地正是實踐政府承諾的重要一步，未來新北市也會持續陪伴年輕人，走在創業第一線，讓他們在電商戰場上無後顧之憂。」

▲▼新北市政府第九處青創基地-「新北青創土城電商基地」28日正式啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜、青年局長邱兆梅親自體驗電商包貨作業驗收基地設施功能(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市青年局局長邱兆梅說明青創基地成果亮眼。

新北市青年局局長邱兆梅也補充：「青年創業不能單靠熱血，更需方法與資源，為協助青年朋友省去摸索時間，快速將創意轉化為營收，並將品牌推向國內外市場，青年局積極導入業師輔導、市場媒合、物流整合等最迫切的資源，青年局成立三年以來，協助青創團隊增加的營業額以及投資額，已超過3.5億新台幣，成果不容小覷。」

新北青創土城電商基地具備獨特的大型廠辦空間，能滿足青年創業者的需求，提供其他基地所沒有的倉庫、出貨碼頭及出貨電梯，相較於其他青創基地，土城電商基地空間更為寬敞，且鄰近65快速道路，方便物流運輸，並與新竹物流合作，能提供快速出貨的支援，新北市青年局局長邱兆梅強調，「土城電商基地致力於協助2種類型的電商業者，一是在地傳統製造業轉型，例如擁有良好產品，卻苦於不懂得打造品牌的傳統文具工廠，我們可以帶他學習行銷廣告技術；二是有外銷潛力的MIT商品，還不懂得如何在跨境電商平台上競爭，亞馬遜全球開店就可以教他如何定位商品客群、如何安排廣告訊息，讓台灣商品賣向全球。5這些業者透過電商基地的協助，能有效建立品牌，並以較低成本進入零售市場。」此外，青年局亦透過舉辦新北新創之星等競賽，提供創業者展現的舞台，吸引創投關注，例如法律科技團隊律果，在獲得獎項後，短短幾個月內便獲得2800萬台幣的投資」，青年局將持續整合資源，助力更多青年創業團隊成功發展。

▲▼青年創業最大靠山！新北青創土城電商基地啟用　整合物流、直播、金流資源一次到位。（圖／新北市政府提供）

▲深隼管理顧問股份有限公司負責人許耀宗，說明基地如何協助新北創業者解決品牌建立與海外拓銷的挑戰。

負責基地營運的深隼管理顧問股份有限公司負責人許耀宗指出，電商創業若缺乏明確的市場定位與精準銷售策略，即使產品優秀，也容易陷入滯銷與經營瓶頸，為協助新北創業者解決品牌建立與海外拓銷的挑戰，土城電商基地提供從問題診斷、商業模式設計到簡報培訓的「陪跑式輔導」，依據團隊不同階段量身訂製支援方案，基地也整合亞馬遜全球開店、Cyberbiz、綠界大數據等資源，開設品牌課程與電商講座，串接一對一產業顧問諮詢、企業媒合機會，打造「新北電商生態圈」。

▲▼新北市政府第九處青創基地-「新北青創土城電商基地」28日正式啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜、青年局長邱兆梅親自體驗電商包貨作業驗收基地設施功能(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲「辰肯企業有限公司」創辦人謝錦翔分享青創基地協助解決問題。

新北市土城電商基地迎來新創能量，目前基地已招募 20 組電商新創團隊進駐，涵蓋數位轉型、品牌行銷、保健食品、香氛產品、多媒體製作等領域，全基地導入「一站式創業服務」模式，整合物流倉儲、品牌行銷、跨境電商等資源，加速從創意到商業化的實現進程，推廣環保永續文具禮品的「辰肯企業有限公司」創辦人謝錦翔分享，以往以代工歐美文具為主，想在台灣創立自己的文具品牌再衣筆，並嘗試進入電商平台讓更多公司看見，然而，缺乏國內銷售及電商經驗成為轉型挑戰，而基地如同老師般引導他們準備電商所需的一切，分享成功案例並針對目標客群提供策略建議，這對於過往專注於國際代工的他們來說獲益良多。

▲▼新北市政府第九處青創基地-「新北青創土城電商基地」28日正式啟用，為青年創業者打造電商創業新樞紐。市長侯友宜、青年局長邱兆梅親自體驗電商包貨作業驗收基地設施功能(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市土城電商基地整合物流倉儲、品牌行銷、跨境電商等資源。

新北青創基地透過專業輔導與豐富資源，成為傳統產業數位轉型、創業團隊發展電商事業的最佳後盾，新北市青年局也將持續推動創業支持計畫，藉由基地串聯產業資源、強化創業體系，協助青年掌握電商趨勢、加速進入市場，打造新創世代的堅強後盾。

本文由就業安定基金補助 廣告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／聲援柯文哲！小草聚集北所高喊「放人」　黃國昌靜坐抗議
李雅英脫了！　「上演火辣濕身秀」全場嗨翻
快訊／車銀優捲金賽綸風波！
女高中生疑遭侵犯「蹦闆槓上校方」！　直奔教官室對質怒轟
警狂追通緝犯卻抓到他哥哥…「啊！也是通緝犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北青年局2025新北新創之星挑戰賽報名開跑　創投專家揭密評選關鍵！

青年創業最大靠山！新北青創土城電商基地啟用　整合物流、直播、金流資源一次到位

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

同事「上班戴耳機」叫他都聽不到！過來人卻秒懂：不然他幹嘛戴

台電虧損怎辦？網路投票6.8萬人表態　一面倒投「吐黨產補貼」

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

陸配恩綺喊冤「沒有鼓吹武統」：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

宋雨琦錄《奔跑吧》突倒地 發文報平安：休息一下而已

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

青年創業最大靠山！新北青創土城電商基地啟用　整合物流、直播、金流資源一次到位

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

同事「上班戴耳機」叫他都聽不到！過來人卻秒懂：不然他幹嘛戴

台電虧損怎辦？網路投票6.8萬人表態　一面倒投「吐黨產補貼」

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

陸配恩綺喊冤「沒有鼓吹武統」：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

二次創黨！時代力量全新LOGO曝光　力字「變成N」

快訊／聲援柯文哲！小草聚集北所高喊「放人」　黃國昌靜坐抗議

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

修水管疑失足撞頭昏迷　南投61歲男野溪溺水身亡

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克本季有「專注」課題

澎湖驚傳暴力衝突！談判破局「1人遭圍毆」　警逮2嫌追查中

鄭宜農認「早知情前夫楊大正離婚」　不勸和原因曝光！

老將價值！41歲胡金龍享受最後一年　關鍵代打餅總讚擊沉對手

拚到雙腿都抽筋　台師大林韋愷闖UBA季軍戰已無遺憾

宋雨琦錄《奔跑吧》突倒地 發文報平安：休息一下而已

生活熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

前樂天女孩宣布離婚　酒駕球員前夫凌晨發聲

獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

快訊／3縣市大雨特報！入夜雨區再擴大

去泰國遇地震！部分台人PO文「滿滿優越感」

命理師數天前預言：有大強震　還有3大災難

張庭女兒走秀遭群體嘲諷　她正面回應酸民

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

更多熱門

相關新聞

爆林口千戶社宅轉作酒店　住都中心澄清

爆林口千戶社宅轉作酒店　住都中心澄清

有民眾在社群媒體稱林口新創園將1000戶社宅轉為酒店並收取高額租金。住都中心今天表示，世大運選手村轉型運用時已將455戶規劃為青創基地，後續也未將社宅轉作酒店，爆料為不實指控。

桃園三大青創基地　啟動年度招募

桃園三大青創基地　啟動年度招募

推「基北北桃育成中心」合作　新北青年局舉辦交流會議展現青年創業成果

推「基北北桃育成中心」合作　新北青年局舉辦交流會議展現青年創業成果

青年局帶新北青年赴日內瓦　參與聯合國社會論壇周邊會議

青年局帶新北青年赴日內瓦　參與聯合國社會論壇周邊會議

2023青春還鄉・微電影競賽拍出33部動人故事！

2023青春還鄉・微電影競賽拍出33部動人故事！

關鍵字：

新北土城電商基地新北市政府青年局青創基地

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面