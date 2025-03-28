泰高樓倒塌「人員受困」畫面曝光　滿臉灰等待救援

▲緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日規模7.7大地震讓泰國也出現災情，曼谷一棟興建中的大樓瞬間坍塌被夷為平地。依據Fire & Rescue Thailand稍早發布的影片，有人受困倒塌大樓廢墟殘骸之中，滿臉灰土，神情痛苦等待救援。

khaosod報導，這棟高樓就位在曼谷恰圖恰地區，是泰國審計署的辦公大樓，30層高、價值約2136億泰銖（約新台幣2086億元），沒想到大地震一來，整棟高樓瞬間坍塌，現場工人驚險逃生。據信工地事發前共有300人在此工作，僅7人成功逃出，至少81人受困其中，目前已確定有3人死亡。

●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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Fire & Rescue Thailand在28日下午發布多張照片及影像，稱有人受困倒塌建築物之中，正展開搜救行動。

曼谷市政廳28日表示，曼谷已被宣布為災區，由曼谷市長負責協調救災工作。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）透露，緬甸的這場地震導致泰國首都曼谷許多高層建物受損，現階段受損建築的數量尚待確認，相關檢查作業正在進行中，敦促民眾要小心謹慎。

曼谷市長查察已下令立即成立地震緊急指揮中心，指示各地區及醫療機構評估損失。警力也已動員前往疏散不安全建物之中的人員，並管理交通，當地居民已被建議避開高樓。