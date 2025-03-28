　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

府城新住民大放異彩　移民署、陸委會及海基會行動關懷訪視

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民，包括相當瞭解台南歷史人文的香港新住民陳顯良、推動越南語教學不遺餘力且熱衷公益的「越香書屋」創辦人童氏容，窩在台南「蝸牛巷」中推動老宅重生的大陸新住民楊辛沫，希望藉由他們的故事鼓勵新住民活出自我風采，激盪豐富的文化風貌。

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

香港新住民陳顯良與台灣配偶結婚後長年居住香港，由於早年曾多次造訪台南，對府城這片充滿文化底蘊的土地留下深刻印象，因此決定退休後來台生活，他接受台南市政府專業培訓後成為中英雙語文化導覽志工，如今已邁入第11個年頭，只要是台南市名勝古蹟，他幾乎都能夠像說書人般細數古往今來，旅客也彷彿搭上時光機，瞭解台南的過去與現在。

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「你知道延平郡王祠中的水池輪廓就是金門島形狀嗎?」藉由導覽機會，陳顯良提到連在地人都不一定知道的小典故，由於金門曾是鄭成功反清復明的起點，而當年鄭成功趕走荷蘭人收復台灣，也是從金門料羅港出發，因此水池輪廓才以金門島形狀規劃，精闢解說也讓人讚賞：「真的比在地人還要瞭解台南史蹟呢!」雖然陳顯良已年屆74歲，但他常笑稱自己是孔子所說「隨心所欲」的年紀，他期勉自己「活到老，學到老」，持續保持熱忱推廣在地文化。

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一行人緊接拜訪越南新住民童氏容經營的「越香書屋」，童氏容19歲便離開熟悉的故鄉，越洋來到台灣結婚生活，至今已超過20個年頭，她從完全聽不懂中文，到能夠說得一口流利國台語，成為一名道地的台灣人。由於曾歷經生活適應難題，童氏容自十多年前便開始用自身經驗幫助新住民，她從小愛讀書也夢想成為一位好老師，她運用自己的外語專長指導小朋友學習越南語，也至學校社團分享多元文化。

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為幫助更多人有系統學習越南語，童氏容經過多年籌備，以淺顯易懂方式編寫教學書籍「越南語會話」，113年底上市後即成為熱門書籍，另外也在台南市東區經營一間溫馨的「越香書屋」，這間書屋是台南首創越南風複合書屋，內部不僅有道地的越南擺設，也是一間越南風味咖啡廳，她希望來到書屋的民眾，都能沉浸於越式文化氛圍中，移民署也勉勵童氏容持續在自己夢想道路上前進，成為台越文化交流的橋樑。

大陸新住民楊辛沫來自中國北京，與台灣先生相識源自一段浪漫的旅行邂逅，當年先生獨自至四川省旅遊巧遇擔任導覽員的楊辛沫，兩人相談甚歡後嘗試交往，起初父母相當不捨家中獨生女遠嫁台灣，然而在雙方真情打動下終於首肯，楊辛沫也正式來台成為新住民。

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於先生從事建築設計工作，加上兩人對於「舊物」都相當感興趣，因緣際會下，他們於2020年來到台南，看上中西區一處富有歷史但荒廢已久的建物，開啟老宅活化之路，這棟建築物最早曾是日式警察宿舍，民國11年由在地蘇姓人家改建為「新明昌百貨商行」。為重現屋子的歷史風華，他們花了許多時間找師傅慢慢整修，用心保留難以復刻的磚瓦、窗花、窗框、玻璃及樓梯等眾多老宅特色，搭配重新規劃設計的文青風格，成為一處展售文創小物及特色咖啡的複合式商店，新舊並存及兼容並蓄的風格經常吸引遊客駐足，由於老宅位處台南知名巷弄「蝸牛巷」，因此取名「蝸牛市吉」。楊辛沫目前是2名幼子的媽媽，努力在家庭及工作中取得平衡，由於曾經赴美留學，英語流利的她也經常向外籍遊客介紹府城巷弄風華，推廣在地多元文化。

移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁表示：「新住民是台灣的重要力量」，移民署近年運用「新住民發展基金」，持續推動多項新住民照顧服務措施及多元培力計畫，鼓勵新住民及新二代子女勇敢逐夢、追夢、實現夢想，他感謝所有新住民朋友為台灣帶來蓬勃朝氣，也為社會帶來許多正面能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸7.7強震「罕求國際支援」！重大災情一次看
曼谷大樓倒塌　驚悚活埋影片曝！
快訊／緬甸強震傳1國人失聯！　外交部下指示
緬甸7.7強震！台灣特搜隊集結　隨時出發馳援
快訊／強震毀緬甸！　曼德勒皇宮被震垮
緬甸強震！雲南高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝
緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了
快訊／曼谷新大樓空橋斷裂！　現場畫面曝光
獨／曼谷34年來首次大地震！　網紅百貨大樓逃生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

台電送暖！響應世界自閉症關懷日　捐款支持星兒展現才華

「浮世繪展」高雄免費看！經典150件真跡開箱　一覽江戶風俗

主動出擊！謝國樑率團訪日會三政要　力推基隆觀光與產業合作

玩科學、學知識！台東縣府推動科學教育扎根　展現學子潛力

海巡挺公益　東部分署募集物資送愛到肯亞

府城新住民大放異彩　移民署、陸委會及海基會行動關懷訪視

全台首艘民船汰舊換新　「天王星21號」首航綠島

台南巷仔NIAU公仔熱潮再起　文化局加碼推出線上購買服務

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

台電送暖！響應世界自閉症關懷日　捐款支持星兒展現才華

「浮世繪展」高雄免費看！經典150件真跡開箱　一覽江戶風俗

主動出擊！謝國樑率團訪日會三政要　力推基隆觀光與產業合作

玩科學、學知識！台東縣府推動科學教育扎根　展現學子潛力

海巡挺公益　東部分署募集物資送愛到肯亞

府城新住民大放異彩　移民署、陸委會及海基會行動關懷訪視

全台首艘民船汰舊換新　「天王星21號」首航綠島

台南巷仔NIAU公仔熱潮再起　文化局加碼推出線上購買服務

旅遊達人緊急提醒「先別來曼谷」！邊逃生牆壁邊裂開：比921誇張

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

「最美玉女」蘇慧倫結婚11週年！　想過兩人世界...卻「屢被他抗議」

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸7.7地震　5國銀當地人員皆回報平安

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

7.7強震襲擊緬甸！　新北特種搜救隊+搜救犬整裝待命

年報選好股2024賺很大　首季繼續賺、法人偷偷買

張孝全心動「有女兒也不錯」　婁俊碩被壓制在地：小鹿亂撞的感覺

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

地方熱門新聞

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕

金防部「太武操演」登場　提升部隊作戰能力

福容桃園捐血傳愛活動　免費送港點　

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

宏積南投打造噗樂館觀光工廠

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

移工參與「舊鞋救命」公益行動用雙手傳遞溫暖

勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程　開跑　

更多熱門

相關新聞

「亞亞」未來可透過2方式來台？　劉世芳回應了

「亞亞」未來可透過2方式來台？　劉世芳回應了

中配網紅「亞亞」劉振亞，因在抖音平台發表武統言論，遭廢止居留許可驅逐出境。能以「團聚、探親」的名義申請來台。對此，內政部長劉世芳今（28日）表示，自己不對個案作任何評估，這是移民署責任，未來如果有申請，就按照出入境管理辦法處理。

新住民體驗客家文化DIY　體現「新台客」創意

新住民體驗客家文化DIY　體現「新台客」創意

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

亞亞不服移民署處分再抗告吞敗　法官駁回理由曝光

亞亞不服移民署處分再抗告吞敗　法官駁回理由曝光

陸委會批區桂枝：顧炎武前的人都沒廉恥？

陸委會批區桂枝：顧炎武前的人都沒廉恥？

關鍵字：

府城新住民移民署陸委會海基會關懷

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

「大潤發」預計改名為「大全聯」

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面