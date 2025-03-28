府城新住民大放異彩　移民署、陸委會及海基會行動關懷訪視

▲內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部移民署於28日偕同陸委會及海基會，前往府城關懷在地新住民，包括相當瞭解台南歷史人文的香港新住民陳顯良、推動越南語教學不遺餘力且熱衷公益的「越香書屋」創辦人童氏容，窩在台南「蝸牛巷」中推動老宅重生的大陸新住民楊辛沫，希望藉由他們的故事鼓勵新住民活出自我風采，激盪豐富的文化風貌。

香港新住民陳顯良與台灣配偶結婚後長年居住香港，由於早年曾多次造訪台南，對府城這片充滿文化底蘊的土地留下深刻印象，因此決定退休後來台生活，他接受台南市政府專業培訓後成為中英雙語文化導覽志工，如今已邁入第11個年頭，只要是台南市名勝古蹟，他幾乎都能夠像說書人般細數古往今來，旅客也彷彿搭上時光機，瞭解台南的過去與現在。

「你知道延平郡王祠中的水池輪廓就是金門島形狀嗎?」藉由導覽機會，陳顯良提到連在地人都不一定知道的小典故，由於金門曾是鄭成功反清復明的起點，而當年鄭成功趕走荷蘭人收復台灣，也是從金門料羅港出發，因此水池輪廓才以金門島形狀規劃，精闢解說也讓人讚賞：「真的比在地人還要瞭解台南史蹟呢!」雖然陳顯良已年屆74歲，但他常笑稱自己是孔子所說「隨心所欲」的年紀，他期勉自己「活到老，學到老」，持續保持熱忱推廣在地文化。

一行人緊接拜訪越南新住民童氏容經營的「越香書屋」，童氏容19歲便離開熟悉的故鄉，越洋來到台灣結婚生活，至今已超過20個年頭，她從完全聽不懂中文，到能夠說得一口流利國台語，成為一名道地的台灣人。由於曾歷經生活適應難題，童氏容自十多年前便開始用自身經驗幫助新住民，她從小愛讀書也夢想成為一位好老師，她運用自己的外語專長指導小朋友學習越南語，也至學校社團分享多元文化。

為幫助更多人有系統學習越南語，童氏容經過多年籌備，以淺顯易懂方式編寫教學書籍「越南語會話」，113年底上市後即成為熱門書籍，另外也在台南市東區經營一間溫馨的「越香書屋」，這間書屋是台南首創越南風複合書屋，內部不僅有道地的越南擺設，也是一間越南風味咖啡廳，她希望來到書屋的民眾，都能沉浸於越式文化氛圍中，移民署也勉勵童氏容持續在自己夢想道路上前進，成為台越文化交流的橋樑。

大陸新住民楊辛沫來自中國北京，與台灣先生相識源自一段浪漫的旅行邂逅，當年先生獨自至四川省旅遊巧遇擔任導覽員的楊辛沫，兩人相談甚歡後嘗試交往，起初父母相當不捨家中獨生女遠嫁台灣，然而在雙方真情打動下終於首肯，楊辛沫也正式來台成為新住民。

由於先生從事建築設計工作，加上兩人對於「舊物」都相當感興趣，因緣際會下，他們於2020年來到台南，看上中西區一處富有歷史但荒廢已久的建物，開啟老宅活化之路，這棟建築物最早曾是日式警察宿舍，民國11年由在地蘇姓人家改建為「新明昌百貨商行」。為重現屋子的歷史風華，他們花了許多時間找師傅慢慢整修，用心保留難以復刻的磚瓦、窗花、窗框、玻璃及樓梯等眾多老宅特色，搭配重新規劃設計的文青風格，成為一處展售文創小物及特色咖啡的複合式商店，新舊並存及兼容並蓄的風格經常吸引遊客駐足，由於老宅位處台南知名巷弄「蝸牛巷」，因此取名「蝸牛市吉」。楊辛沫目前是2名幼子的媽媽，努力在家庭及工作中取得平衡，由於曾經赴美留學，英語流利的她也經常向外籍遊客介紹府城巷弄風華，推廣在地多元文化。

移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁表示：「新住民是台灣的重要力量」，移民署近年運用「新住民發展基金」，持續推動多項新住民照顧服務措施及多元培力計畫，鼓勵新住民及新二代子女勇敢逐夢、追夢、實現夢想，他感謝所有新住民朋友為台灣帶來蓬勃朝氣，也為社會帶來許多正面能量。