男子長期皮膚搔癢！「螞蟻碾碎」塗抹身體　釀多處皮膚壞死住院



▲越南河內一名25歲男子因為長期有皮膚搔癢的困擾，母親竟聽信鄰居，將螞蟻碾碎塗抹在其皮膚上，導致男子的皮膚多處壞死。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

越南河內一名25歲男子因為長期有皮膚搔癢的困擾，結果其母親就聽信鄰居建議，將螞蟻碾碎塗抹在皮膚上。沒想到，之後男子的皮膚開始出現紅腫、疼痛的情況，立刻到當地醫院檢查，後續醫生發現男子的皮膚多處壞死，立刻替他安排住院治療。

根據《VnExpress》等外媒綜合報導，越南河內一名25歲男子，因為長期有皮膚搔癢的困擾，嘗試過用楊桃、印度杏仁等植物的葉汁治療，但都沒有效果。於是母親就聽信鄰居的建議，將螞蟻碾碎後，塗抹在男子的皮膚上。

沒想到，男子的皮膚情況不僅沒有好轉，還出現紅腫、疼痛的情況，立刻前往醫院檢查。經過醫生檢查發現，男子皮膚多處壞死、潰瘍，被診斷患有疥瘡和刺激性接觸性皮膚炎，皮膚損傷嚴重。

後續醫生使用抗菌溶液、抗生素治療男子的皮膚，採用全身性治療來治療疥瘡，緩解男子皮膚的疼痛感，讓皮膚盡快癒合。

事後醫師表示，患者最初僅出現因疥瘡和真菌引起的搔癢、水泡、腹股溝區紅斑等常見皮膚病問題。由於沒有就醫進行正確的檢查和治療，患者擅自使用了一些民間方法，導致皮膚受到嚴重損害。

醫師也提醒，不正確的治療不僅會導致皮膚損傷，還會帶來電解質失衡、肝衰竭、腎衰竭甚至危及生命的風險。

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