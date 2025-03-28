緬甸強震　著名地標阿瓦橋斷裂坍塌！

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緬甸中部28日發生芮氏規模7.9地震，震源深度30公里，震央鄰近緬甸中部城市瓦城，又稱曼德勒（Mandalay），這起地震就連泰國曼谷也感到明顯震動，目擊者稱中央商務區建築物出現搖晃，不少人也將地震當下狀況上傳到社群，像是清邁商場也因為地震劇烈搖晃緊急疏散民眾，甚至傳出在曼谷有興建高樓直接坍塌，至於震央緬甸，當地著名的阿瓦橋（Ava Bridge）也被震垮。

▲緬甸發生強震！震感強烈，民宅地標都損毀就練曼谷也有興建大樓被震垮。（圖／翻攝自Ｘ，下同）

▲1934年由英國人興建的阿瓦橋直接斷裂。

從社群畫面上可見，這起強震發生後，.位在震央曼德勒、1934年由英國人興建的阿瓦橋直接斷裂，緬甸今（28）日下午2點20分左右發生規模7.9強震，根據美國地質調查局（USGS）偵測，、震央位於北緯22.05度、東經95.84度，震源深度10公里。

▲曼德勒也傳出不少民宅倒塌。

地震發生後，曼德勒也傳出不少民宅倒塌，除此之外，就連泰國也感受到地震的威力，在清邁，就有外國遊客上傳影片，表示地震當下商場劇烈搖晃，商場也連忙疏散逛街民眾。

▲泰國清邁，就有外國遊客上傳影片，表示地震當下商場劇烈搖晃，商場也連忙疏散逛街民眾。

▲曼谷還有大樓的頂樓泳池水宛如瀑布般流下。

除此之外，不少人也在街上紛紛走避，另外，在曼谷還有大樓的頂樓泳池水宛如瀑布般流下，另外，還有曼谷民眾在行駛過程中，捕捉到有興建的高樓直接坍塌，當場發出尖叫聲響。

▲曼谷民眾在行駛過程中，捕捉到興建的高樓直接坍塌。

另據中國媒體報導，這起地震相當強烈，包括雲南多地也有明顯震感。另外，《路透社》也指出，泰國曼谷和清邁也都感受到明顯震動，有民眾稱建築物出現搖晃。

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