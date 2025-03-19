陸屁孩噴尿害海底撈慘賠！請客男拿到2.5萬補償　朋友卻要求平分

▲陸屁孩在海底撈撒尿，害海底撈慘賠。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海某海底撈門市日前「小便事件」，引發廣泛關注，餐廳將用餐顧客的餐點金額全數退還，並給予10倍補償。不過，一名男子陳晨（化名）因為當天請客，獲得了海底撈補償的5600元（人民幣，下同，約新台幣2.5萬元），同桌用餐的朋友們卻要求平分，意外在網路上引發熱議。

這起事件的起因，是3月12日兩名男子在海底撈上海外灘店用餐後，在火鍋鍋底中小便。海底撈隨即發表聲明，表示將對2月24日至3月8日期間在該店堂食的4109單顧客全額退還當日餐費，並提供訂單付款10倍金額的現金補償。

收到了補償款以後，陳晨在聊天群組中，看到朋友要求平分的訊息，朋友主張大家一起用餐，都面臨食品安全風險，因此應該平分這筆錢。然而，陳晨認為補償款直接匯入他的帳號，且協議也是他簽的，這筆錢應該歸他所有。

陳晨感到困擾，於是上網分享事件，並且詢問解決辦法，引發不少熱議，有網友認為補償應該平分，也有網友表示，誰付錢誰拿補償金，付錢時沒AA，拿補償時也不應AA。另有網友建議，視與朋友的關係決定是否分錢。最終，陳晨決定不分這筆錢，畢竟這些朋友只是吃飯、玩樂時會相約的朋友，關係不算好。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建指出，從法律角度來看，補償款應由請客者收取，並由其自主決定如何處置，無需分給同桌的朋友。付建律師表示，不分錢不涉及違法，補償款應由請客者收取。

據了解，海底撈給予的補償，是基於法律規定，若可能向顧客提供不符合食品安全標準的食品，向消費者支付十倍補償。請客者作為訂單支付主體，有權憑支付訂單頁面獲取補償，並自主決定如何處置這筆補償款。