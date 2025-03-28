刪減預算成罷免理由　國民黨曝民調：近6成認同刪不合理預算

▲國民黨召開「台灣民意擔心總預算過度膨脹！膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨針對今年度總預算做刪減，遭民進黨罵胡亂刪除，同時也成為民進黨罷免國民黨立委的理由之一。國民黨今（28日）公布的最新民調，近6成民眾認同立委角色是刪除不合理預算，且7成台灣民意擔心預算過度膨脹，更有7成1民眾支持還錢於民。

新北市議員黃心華說明，這次民調中，詢問「有人主張，一個稱職的立法委員，應該要嚴格監督政府施政，刪除不合理預算；也有人主張應該要盡量配合政府施政，幫選區編列更多預算？請問您比較支持哪一種說法？」有近6成(58.8%)民眾認同立委角色應是嚴格監督政府，刪除不合理預算；但非常遺憾的是民進黨先無病呻吟，再造謠惹事，聲稱國民黨胡亂刪除預算，但很多官員在立院都回答預算是有增加的，包括國防部長、外交部長、交通部長、文化部長、衛福部、農業部及法務部等，連主計長也親口講，今年預算比去年多了1,368億，所以民進黨根本就是在造謠。

黃心華也說，立法院合理嚴格監督政府預算，「若民進黨無能治國，就下台吧！」他強調，民進黨造謠國民黨刪預算影響國防，但事實是只要能夠通過海測，就解凍預算，連國防部長顧立雄也講國民黨在委員會沒有刪除任何一筆預算；他指出，國防預算從蔡英文時期的每年3500億，短短8年就膨脹到今年6500億，膨脹了3000億，若立法委員不能夠好好把關預算，任由國防預算不斷膨脹，未來不僅不能夠落實國防、增加戰力，也會排擠其他預算。

「民進黨搞大罷免，只是為了讓賴清德當皇帝？」國民黨副發言人鄧凱勛說明，當詢問「近幾年政府稅收都出現超徵情形，四年累計超徴1.8兆。請問當政府稅收大幅超過預期時，您是否支持政府將一部分稅收退給人民？」 有7成1民眾支持還錢於民，顯示此議題有高度民意背書來支持，希望民進黨趕快呼應民意，否則合理的懷疑就是民進黨想集錢又集權，要讓賴清德當皇帝嗎？。

對於人民希望還錢於民的原因，鄧凱勛認為，因為民進黨花錢如流水，花錢的方向都是錯誤的，他舉例，民進黨政府連續撥補台電將近4000億，錯誤的能源政策，電價與物價就不漲嗎？，但平均電價漲幅從2022年到2024年，每年都漲從8.4％到12.5％，他說，民進黨根本是「吃銅吃鐵吃阿魯米」，與其讓納稅錢變成民進黨的私房錢，不如還錢於民，直接讓民眾拿錢來繳電費。他呼籲民進黨不要再抱著錯誤的「非核」神主牌，把台灣的能源政策與能源電網的安排一起拖下無底深淵。

鄧凱勛呼籲民進黨積極回應民意，不要整個心思都在做秀與抹黑上，大家看到號稱民主進步的民進黨，竟然把立院的大門用封條給封住了，民進黨封住了台灣的民主，根本就是笑死人，為什麼他們要封住台灣民主？就是要遂了賴清德想要獨裁的野心，民進黨封得住立院的大門也封不住人民的怒火。

桃園市議員凌濤則表示，民進黨說預算太少就搞大罷免，但實際上民意正巧相反，7成(71.9%)台灣民意擔心預算過度膨脹。他指出，賴政府有史上新高的2.9兆預算，卻說沒錢可用、車沒油可開，民眾完全不買單。他分析，預算膨脹導致貪腐，高達71.9％民眾表達擔心。近3兆預算，卻喊不能做事，是不是太廢？他質疑，民進黨一直想膨脹預算，是嫌錢勞動部長許銘春的個人演唱會不夠盛大？要讓許的演唱會換更多的禮服嗎？

凌濤表示，近期國民黨三位優秀立委抓包卓內閣根本是說謊內閣、造謠部長，立委葛如鈞質詢抓包解凍案一案都寫不出來！文化部長說凍結案太多，所以不寫解凍案，就像學生功課太多，就喊不寫功課。立委陳菁徽質詢抓包育兒津貼一毛未刪！民進黨側翼抹黑黃健豪刪育兒津貼，教育部副署長親口承認未刪除育兒津貼。立委邱鎮軍質詢抓包護理人員夜班津貼一毛未刪！衛福部次長呂建德在綠營節目稱刪除護理人員津貼，導致急診室擁擠，立委邱鎮軍質詢抓包公然造謠，護理人員夜班津貼根本沒刪，他表示，呂建德還身兼台灣智庫的董事，只會造謠的態度，是台灣智庫的品質嗎？根本就是秀下限，且已經觸犯了台灣的法律。

凌濤進一步交叉分析，30到39歲認為監督政府施政，刪除不合理預算高達71.3％，擔心預算過度膨脹，會造成貪腐，也是84.1％，這代表國家中間選民、小家庭的年齡層發現，政府正在造謠，亂用國家預算。他強調，大家都看到民進黨的荒腔走板，在我國最高民意機關立法院貼滿封條，成何體統？民進黨51位立法委員已經成為賴清德的羽林軍、禁衛軍，禁軍統領就是被民進黨立委自己稱為應該精神鑑定的柯建銘總召，這是全民看到最荒謬的結果。

這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。