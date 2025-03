▲緬甸28日下午發生規模7.7強震 。



記者張方瑀/綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震,根據美國地質調查局(USGS)資訊指出,地震深度約10公里,震央靠近實皆省(Sagaing)。

消息指出,緬甸大城仰光能感受到劇烈搖晃。

有網友在社群網站X分享,在泰國曼谷也能感受到明顯震動。

Massive bloody earthquake in #Bangkok after #Myanmar! The entire Athenee Hotel is shaking. pic.twitter.com/CCrSabFhpo