「阿強有槍」警越南店逮逃逸移工　闆娘當翻譯果園內找到獵槍

記者李陳信得／台中報導

臺中市政府警察局東勢分局接獲情資，一名綽號「阿強」的外籍移工疑似持有獵槍，經該分局組成專案小組追查，查知「阿強」的真實身分是33歲的陳姓逾期越南移工，平日騎乘的機車還懸掛民眾報案遺失的車牌，然而陳嫌居無定所，於是透過以車追人，某日發現陳嫌騎車行經某路口，於是專案小組立即前往現地搜查，順利在附近的越南雜貨店內查獲正在購物的陳嫌到案。

▲▼台中東勢警方接獲情資，一名越南非法移工持有槍械，經佈線跟蹤後將逛越南店的男子逮捕，並在居住的果男內起出一把獵槍。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

經警方檢視陳嫌機車車廂，發現有一批喜得釘及鋼珠，當警方欲深入追查用途及獵槍所在時，卻因陳嫌中文不流利，雙方溝通出現障礙，遂靈機一動協請越南雜貨店老闆娘充當翻譯員，復經警方苦口婆心勸告突破其心防，陳嫌願意協同警方前往藏匿槍枝的地點，最終在臺中市東勢區東坑路一處果園內鐵皮屋夾層處起獲其藏匿的土造獵槍，警方乃依法查扣土造獵槍1把、通槍條1支、喜得釘27顆、鋼珠1罐、遺失車牌1面、手機1支等贓證物，並將陳嫌隨案移送臺中地檢署偵辦。

警方查出，陳是逾期居留的越南籍移工，四處打臨時工為生，先前向同鄉綽號「阿上」的男子購買機車代步，對方先以臉書Messenger通知其至某處領取機車和鑰匙，陳嫌發現車廂內竟有一把土造獵槍，因為覺得該把獵槍外型很好看，於是詢問「阿上」表示可以連同機車一起賣給他，總共花費新臺幣2萬元。土造獵槍送刑事警察局鑑定，確認具有殺傷力，屬於非法持有槍枝，全案經臺中地檢署檢察官偵查終結，依法提起公訴。

臺中市政府警察局東勢分局長林中興呼籲，非法槍枝對社會治安帶來極大的威脅，影響民眾的生命安全，將持續加強查緝，確保山城地區的安寧與居民的生命財產安全。此外，民眾如發現任何犯罪的情資，請立即撥打110報案，與警方攜手合作，共同維護社會治安。