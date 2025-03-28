妻激戰多男狂拍片！老公「挖出性愛光碟」提離婚　法官准了

▲台中市一名人夫不堪妻子婚後與多名男性發生關係，訴請離婚。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

真心換絕情！台中市1名人夫大樹（化名）控訴妻子小花（化名）婚後行為脫序，不僅與人曖昧，還在社群網站經營成人內容帳號，甚至與多名男子發生性行為，並拍攝性愛影片上傳至網路平台販售，對他的婚姻與尊嚴造成莫大傷害。由於不堪女方長期冷暴力，2人分居逾半年後，男方決定訴請離婚，最終法官判決准許。

判決書指出，大樹主張，2022年2月結婚後，他努力工作、負擔家計，小花卻背著他與其他男人曖昧傳情，還在社群平台「X」經營成人內容、推廣自己拍攝的色情影片。最讓男方痛心的是，女方又在2024年4月間被他得知，曾與1名男子發生性行為，並共同拍攝性愛影片，後續也將影片上傳至網站公開販售，以此牟利。

不料，東窗事發後小花不僅舉止怪異、夜不歸宿、不接電話，對大樹愈發有冷漠相待等情形，讓不堪冷暴力的大樹，決定訴請離婚。另於案件審理過程中，小花並未出庭，也未提出任何書面辯解。法院依據《家事事件法》第51條準用《民事訴訟法》第280條第3項前段規定，認定她已承認大樹主張均為事實。

法官審酌大樹所提出的照片、網站截圖與影像光碟等證據，認為足以證明小花確實違反婚姻忠誠義務，與他人發生性行為並將性愛影片上傳販售，已嚴重破壞夫妻信賴基礎，且對婚姻關係毫無修復誠意。如今雙方婚姻早已陷入實質破裂，形同空殼，欠缺夫妻共同生活、相互扶持的基本內涵。

法官指出，小花身為婚姻一方，卻未盡誠信與忠誠的責任，對婚姻破裂有可歸責性。基於《民法》第1052條第2項規定，大樹有權主張離婚，請求應屬有據，法院予以准許。

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