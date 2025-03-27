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吃中藥議長全家鉛中毒！3被告二審減刑　他控訴：惡夢般的折磨

▲▼ 。（圖／資料照）

▲前議長張宏年之子、現任市議員張彥彤。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中盛唐中醫涉鉛中毒一案，台中高分院考量，盛唐負責人呂志霖與部分被害者和解，而原本一審被認定的1063次犯罪行為，二審因認為病患就醫有「接續性」，改認定犯罪次數只有234次，減刑為5年及2年有期徒刑，2年部分得易服社會勞役；藥商歐國樑減刑為4年2月、九褔中醫負責人洪彰宏減刑為6年，全案仍可上訴。

在本案中被害的包含前議長張宏年一家人，而張宏年之子、現任市議員張彥彤，得知今天判決結果，表示「感謝大家關心，就此事件不想再受訪，每次討論都讓我們想起如惡夢般的長期折磨。做壞事要被制裁、等被關的人是呂院長，關多關少不是我能去影響，我和家人都希望能夠翻過這一頁去面對新的生活，呂院長個人造業就個人承擔吧。」

本案爆發在2020年，台中地檢署查出，盛唐、九褔及欣隆藥業因不當醫療行為，導致患者鉛中毒，接連有許多求診患者也出現不良反應或後遺症，受害者至少上百人，血中鉛含量超標，依違反藥事法、刑法等罪嫌提起公訴。一審依藥事法、過失傷害罪等，判呂志霖判7年6月、九褔洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年，欣隆藥業判罰金80萬元。

台中高分院今（27日）宣判，法官審酌呂志霖與部分被害人達成和解，且一審係以病患就診次數，認定呂志霖共犯1063次罪行，二審則認為病患就醫後症狀未改善，就會持續前往就醫，因此有「接續性」，故從嚴認定呂的犯罪次數，改認呂僅犯234罪，其中不得易科罰金部分，判決應執行5年有期徒刑；另判2年有期徒刑部分，則可易服勞役；至於呂志霖另犯業務登載不實罪部分，判3月徒刑，得易科罰金。

藥商歐國樑犯販賣禁藥、製造禁藥罪，法官認為歐雖有過失，但醫師應有專業知識去把關藥材，改判4年2月徒刑。九褔中醫診所洪彰宏犯共同販賣禁藥、販賣禁藥致重傷，改判應執行6年有期徒刑；欣隆藥業改罰70萬元罰金。全案仍可上訴。

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