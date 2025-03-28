新光三越氣爆今送鑑定報告！原因指向「瓦斯殘留」　檢將追查究責

▲新光三越2月發生氣爆，釀成5死38傷。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中新光三越2月13日中午11時許發生氣爆案，釀成5死38傷，氣爆原因一直受到外界關注。台中市消防局預計今(28日)將派專人將鑑定報告送往台中市警察局第六分局，但不會對外公開鑑定結果；雖然氣爆原因消防局不願透露，但據悉，疑似是管線中仍有瓦斯殘留、遇上施工火花而釀禍。

新光三越氣爆案發生後，台中地檢署成立專案小組，9度進入現場勘查，並累計傳喚百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人42人（57人次）問訊，釐清案情，但目前暫時無人轉列被告。

由於氣爆原因備受外界關注，中市消防局火調科也動員全部人力展開調查，日夜趕工勘查現場、擬鑑定報告書，預計今會將鑑定報告送交第六分局，再由警方併卷送交台中地檢署，但鑑定結果如何，消防局並不會對外公布。

儘管消防局三緘其口，但根據案發當下消防局公布的熱顯像儀數據，當時室內溫度於19度至24度間，並非高溫，但氣爆卻造成多人燒燙傷，初步研判應是管線關閉後仍有瓦斯氣體殘留，加上遇上施工時的火花，才會引發氣爆。而隨著消防局的「瓦斯殘留」鑑定報告出爐，檢方也將針對這部分進行追查究責。