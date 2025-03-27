東京恐怖大火吞噬「7層大樓」！出動40消防車　20工人撤離仍釀2傷

記者王佩翊／編譯

日本東京千代田區飯田橋一棟正在進行拆除作業的大樓27日下午發生火警，該大樓高7層樓，火勢迅速延燒至2樓以上，消防單位則立即派出超過40輛消防車前往灌救。東京消防廳表示，現場有2名工人受傷，所幸皆有意識，目前已送往醫院治療。事發當時工地約有20名工人正在作業，警方與消防單位正釐清起火原因。

根據《日本放送協會》報導，事發的7層樓大樓正在進行拆除作業，然而警消卻於27日下午2時接獲通報稱，此處發生大火。熊熊大火瞬間吞噬了2樓以上的建築，場面十分混亂。

儘管發生火警後，工地內的20名工人迅速逃生，但仍有2人受傷，受傷的分別是50多歲及60多歲的男性工人。而火警的發生地點距離飯田橋車站約400公尺，周圍是辦公大樓與商業區，鄰近東京巨蛋。目擊者指出，當時火勢瞬間擴大，火焰突然竄起，烈焰衝天，當下只想趕快逃離，走到戶外時甚至感覺到空氣中傳來陣陣熱氣。

出版《週刊少年Champion》漫畫雜誌的日本出版社「秋田書店」也在第一時間證實，失火建築正是該公司的總部大樓，該大樓於1973年落成，因建築老舊，1月開始進行拆除與重建工程，目前公司也已派員前往現場確認狀況。

火勢不僅影響秋田書店的總部大樓，還波及旁邊一棟服飾公司的辦公大樓，公司內的100多名員工第一時間也全員撤離，所幸沒有人受傷。目前消防單位仍在現場持續進行滅火作業，詳細的起火原因還需等待進一步調查。