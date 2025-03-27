東京恐怖大火吞噬「7層大樓」！出動40消防車　20工人撤離仍釀2傷

記者王佩翊／編譯
日本東京千代田區飯田橋一棟正在進行拆除作業的大樓27日下午發生火警，該大樓高7層樓，火勢迅速延燒至2樓以上，消防單位則立即派出超過40輛消防車前往灌救。東京消防廳表示，現場有2名工人受傷，所幸皆有意識，目前已送往醫院治療。事發當時工地約有20名工人正在作業，警方與消防單位正釐清起火原因。
飯田橋〜九段下のあたりですごい火事 pic.twitter.com/CeKJ3hYJr7— Lsamu GIROSE (@BubbleHeadJP) March 27, 2025
根據《日本放送協會》報導，事發的7層樓大樓正在進行拆除作業，然而警消卻於27日下午2時接獲通報稱，此處發生大火。熊熊大火瞬間吞噬了2樓以上的建築，場面十分混亂。
儘管發生火警後，工地內的20名工人迅速逃生，但仍有2人受傷，受傷的分別是50多歲及60多歲的男性工人。而火警的發生地點距離飯田橋車站約400公尺，周圍是辦公大樓與商業區，鄰近東京巨蛋。目擊者指出，當時火勢瞬間擴大，火焰突然竄起，烈焰衝天，當下只想趕快逃離，走到戶外時甚至感覺到空氣中傳來陣陣熱氣。
【火事情報】東京都千代田区飯田橋２丁目 #中央線 飯田橋駅南東付近 工事中の秋田書店ビルから激しい黒煙あがる火災 周辺道路交通規制3月27日 #千代田区 #飯田橋 #火災 #秋田書店 ニュース速報総合 https://t.co/3Iv9mQpXv2 #交通情報 目白通り通行止め封鎖 爆発火災 pic.twitter.com/XoWIOKpbZZ— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) March 27, 2025
出版《週刊少年Champion》漫畫雜誌的日本出版社「秋田書店」也在第一時間證實，失火建築正是該公司的總部大樓，該大樓於1973年落成，因建築老舊，1月開始進行拆除與重建工程，目前公司也已派員前往現場確認狀況。
火勢不僅影響秋田書店的總部大樓，還波及旁邊一棟服飾公司的辦公大樓，公司內的100多名員工第一時間也全員撤離，所幸沒有人受傷。目前消防單位仍在現場持續進行滅火作業，詳細的起火原因還需等待進一步調查。
飯田橋の火事やべぇよ。— umibo (@umibouzuu) March 27, 2025
足場崩れそうだから近づいちゃダメだよ。 pic.twitter.com/ykoTP6NmXx
これは話題集めにしては…被害が拡大しませんように！— zero world (@zero_world1) March 27, 2025
東京・飯田橋の火事現場付近の同ビルは工事中で「"史上最強の親子喧嘩"で倒壊いたしました」という『刃牙』ネタを絡めた仮囲いを設置し話題になったばかり。自力で避難した1人がケガ 現在消防車など39隊出動し消火活動中pic.twitter.com/V8GmYlr6sN
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