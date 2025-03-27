蘋果又出包！大批用戶Apple ID無法登入　官方曝解方

▲蘋果自26日開始爆發Apple ID登入問題。（圖／路透社）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在26日開始發生大規模災情，不少用戶表示遇到Apple ID登入問題，引起廣泛關注。許多人表示，在嘗試登入帳號時，系統提示「需要重新驗證登入」、「此Apple帳號未啟用或停用」，甚至出現「發生未知錯誤」等訊息，導致無法正常使用相關服務。受影響的用戶遍及不同設備型號，無論重啟裝置或多次嘗試登入，問題依然存在。

PTT與Dcard等社群平台湧現不少用戶分享自身經驗。有人提到，登入時突然被要求重新驗證，卻始終無法成功進入帳號；另有用戶表示，遊戲進度因此被鎖定，甚至無法下載應用程式，影響日常使用。部分網友推測，這可能與Apple Music訂閱狀態有關，未訂閱的用戶似乎更容易遇到問題，而訂閱者則相對穩定。不過，也有用戶發現，重置裝置後部分狀況得以緩解。

據了解，這類Apple ID異常可能與蘋果的安全保護機制相關。當系統檢測到帳號有異常活動，例如被他人使用、共享帳號或密碼安全不足時，可能會自動鎖定帳號以保護用戶隱私與安全。值得一提的是，去年國外也曾發生類似的大規模Apple ID無故登出事件，但蘋果當時未做出明確回應。此次事件中，官方同樣尚未發表正式聲明。

針對此問題，一位Dcard用戶聯繫客服後獲悉，這次異常可能源於蘋果伺服器故障，而非帳號被盜用，並因影響範圍廣泛，基本可排除個別安全問題。客服建議用戶可透過以下步驟解鎖帳號：前往「iforgot.apple.com/unlock」，輸入電子郵件與驗證碼後申請存取權限，再提供電話號碼等待通知，處理時間約為一天內。此外，也有網友分享另一簡易方法，即在iPhone「設定」中選擇「一般」>「移轉或重置iPhone」>「重置」>「重置網路設定」，此操作不會清除手機資料，操作相對安全。

目前，部分受影響的用戶表示問題已逐步解決，帳號功能陸續恢復正常。若仍有類似困擾，蘋果建議聯繫官方客服，並按照指引進行帳號恢復與安全調整。