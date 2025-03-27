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裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」保全無奈...網曝原因

裸女大鬧機場，起乩飛高高！「拍攝者不救」網友給專業解釋。（翻自X平台）

▲女子全裸大鬧機場，一名保全一路跟著，沒有進一步阻止或壓制。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

美國德州達拉斯沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth airport）D航廈在近日發生一起事件，一名女子全裸在機場內大鬧，引發現場許多旅客圍觀。不過影片也可見，現場從保全到民眾，無人阻止女子大鬧，隨即也引發網友熱議。

從影片可見，這名女子在航站內全裸，並大吵大鬧高呼：「我會說很多語言！」隨後拿起附近商店販售的飲料水瓶，開始在現場亂灑亂砸。現場有一名男性保全一路跟隨，並出言阻止女子行動，但女子完全不理會，依舊持續詭異行動，而男性保全也未有進一步動作。

接著這名裸女開始在機場內瘋狂跑跳「飛高高」，並亂砸機場設備，宛如乩童起乩，不受控制。不過男性保全仍然只是緊跟在她身邊，沒有進一步阻止或壓制，其他旅客也只是拿起手機圍觀拍攝，無人敢上前靠近女子。

目前未知這名女子有無遭到逮捕，或進一步送醫治療，機場方面也尚未對此事件做正式回應。另據英國《每日郵報》報導，這段畫面隨後引發眾多網友討論，不少網友質疑，為何現場只有一名男性保全，而且沒有進一步壓制動作。另外還有網友認為，現場的旅客都很冷漠，甚至「拍攝者不救」。

不過有一名網友專業研判，認為這名裸女應該是出現「震顫性譫妄」（Delirium tremens）的症狀，該名網友指出，當人出現震顫性譫妄時，患者通常會出現躁動，而且疼痛耐受性增強，甚至感受不到痛覺。因此若在這時，讓患者有受到傷害的機會，其實是相當危險的，加上保全是男性、患者是女性，該名網友就說：「換作是我在現場，也不敢對裸女有進一步動作。」


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