新竹路邊驚見大量紅包袋！命理師揭清明避邪「1錯誤」：冒犯祖先

▲新竹市大坪頂納骨堂路邊，連日出現被丟棄的紅包袋。（圖／翻攝自臉書／新竹爆料公社）

圖文／CTWANT

清明節是祭拜祖先的大日子，有不少人會選擇在清明節前後的假期去祭拜，怎料，掃墓人潮一多，沒公德心的人也多！新竹大坪頂靈骨塔附近道路上，有民眾發現路邊一排被丟棄的紅包袋，痛罵「把方便當隨便」，引發討論。據民間習俗丟掉紅包同時可去除晦氣，民俗專家廖大乙則進一步解釋，攜帶裝有鹽和米的紅包袋避邪恐怕會造成無意的冒犯。

近日有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文痛批，在大坪頂靈骨塔附近道路旁有大量被丟棄的紅包袋，「我們都知道祭祖是清明節最重要的習俗，但是沿途把紅包袋丟在馬路旁，這樣不好吧？」更傻眼表示，「不要把自己的方便當隨便，留給其他人來收拾，造成其他人的困擾。」

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原PO也建議，要丟棄紅包袋的人，可以到大坪頂的停車場找垃圾桶丟棄，更指出，「現場有一位清潔人員，怎麽撿都撿不完」。貼文底下引發許多網友討論，「這個景象每年清明都看到整路的」、「舊觀念才要丟棄」、「明明就可以帶芙蓉草，離開丟芙蓉草就好了⋯紅包是多餘的」、「也可以採榕樹葉，芙蓉放口袋，離開丟棄比較不會造成垃圾問題」、「我們都習慣離開前先丟垃圾桶」。

有部分網友則說不明白為何清明節要丟棄紅包袋，據民間習俗，掃墓攜帶裝有鹽和米的紅包袋避邪，離開後再將紅包丟掉象徵去除晦氣。

對此，民間專家廖大乙說明，清明節是祭祀祖先向先人表達敬意與懷念的日子，若真的需要鹽、米來淨身，是要在回到家之前才可以在身上灑鹽和米，去除晦氣，但不應該帶去掃墓，這是非常無禮的行為，還可能造成無意冒犯了先人。

而清明節前後大坪頂靈骨塔附近道路出現一堆廢棄紅包袋，環保局也表示，該路段有安排人力清掃，但民眾持續亂丟垃圾，依照《廢棄物清理法》可開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

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