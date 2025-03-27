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軍士官當綠能蟑螂！聯手黑道收賄款及接受性招待　彰檢起訴6人

▲彰化地檢偵辦國軍涉綠能蟑螂不法貪瀆案。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化地檢偵辦國軍涉綠能蟑螂不法貪瀆案。（圖／彰化地檢署提供，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化地檢署偵辦某空軍聯隊營區光電標租綠能貪瀆案件，業務承辦人涉嫌收賄及圖利，於26日偵查終結，依貪污治罪條例收受賄賂及不正利益、圖利等罪，對為現任軍、士官、軍官退伍後回任的軍職雇員、開發業者、光電業者等6人提起公訴。

彰化地檢署指出，許姓退役中校、葉姓退役中校、陳姓上士以及蔡民，於2022年間，得知空軍某聯隊擬辦理該聯隊光電標租案，公開徵求廠商提供資料，利用規劃、審核或監督某聯隊營區基地內公用土地、空間使用方式等職權及承辦上開標租案的機會，與陳姓開發業者勾結，邀請黄姓等數家光電業者競價，而收取高額開發費賄款及接受性招待，並非法為光電廠商從中獲取相當數額之開發費，而圖利廠商。

▲彰化地檢偵辦國軍涉綠能蟑螂不法貪瀆案。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢署表示，被告中數人現職或曾任中校等軍職，利用政府大力推動綠能建設，吸引業者及民間建設再生能源裝置之際，知悉太陽能光電統包廠商可藉由標租聯隊建物屋頂及閒置土地，設置太陽能發電設備後取得高額電能躉購入費率及優惠補助，由此獲得穩定及豐厚綠電收益，自2022年間起，即與具有黑道背景的綠能掮客勾結，使該等太陽能光電統包廠商間競價比較可獲不法利益高低，藉此機會收受賄賂及性招待等不正利益，造成亂象叢生，敗壞官箴，並戕害我國再生能源政策推展甚深。

▲彰化地檢偵辦國軍涉綠能蟑螂不法貪瀆案。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢署依貪污治罪條例之行為收受賄賂及不正利益等罪嫌，起訴現任軍、士官、軍官退伍後回任的軍職雇員、開發業者、光電業者等6人。具體求處葉姓退役中校、陳姓開發業者有期徒刑9年，陳姓上士有期徒刑8年，其餘被告部分，請依法量處適當之刑。

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