喊話無用！博弈教父陳政谷「戴電子腳鐐」2億交保　搭阿法離開

記者許權毅、閔文昱／台中報導

九州博弈涉貪案，九州集團總裁陳政谷再次獲得2億交保，前刑事局高官林明佐也獲得1200萬交保，與第一次裁交保金額相同，但這次得戴電子腳鐐。陳政谷在延押庭上喊話，不願戴電子腳鐐，不過稍早他離開法院時，仍被戴上電子腳鐐，並搭乘頂級休旅車「阿法」離開。

據了解，九州博弈集團老闆陳政谷被稱為「中台灣賭王」，短短五年多就經手438億元賭資，並吸收刑事局三線二星前警政監林明佐成為內鬼。

▲林明佐配戴電子腳鐐離開。（圖／記者許權毅攝）

台中地院17日裁定陳政谷以2億元天價交保金交保，限制住居，限制出境出海8月，停止羈押期間不得於同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，每週應於指定時間至派出所報到。至於林明佐則於同日下午裁定以1200萬元金額交保。

▲陳政谷搭乘阿法離開。（圖／民眾提供，下同）

針對此裁定，檢方不服提出抗告。台中高分院26日撤銷交保裁定，發回台中地院更裁，稍早法院最新裁定結果為，林明佐仍為1200萬交保+電子腳鐐、限制住居出境出海8月，陳政谷維持2億交保+電子腳鐐、限制住居出境出海8月+居家讀取器。

值得注意的是，陳政谷在延押庭表明，自己不願意戴電子腳鐐，他可以接受媒體放大檢視，「我以人格來說，最多羈押也就再2個月，要押就押2個月。」不過話說到一半就被法官制止，晚間8時30許步出法院時他依然配戴電子腳鐐，並搭乘阿法休旅車離開；而林明佐則在晚間9時許離開法院。為此，陳政谷的律師將研議抗告。