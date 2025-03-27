快訊／柯文哲已痛到受不了　陳佩琪落淚：結婚35年僅能從媒體得知病因

▲柯文哲疼痛血尿、嘔吐，疑急性腎損傷，陳佩琪召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，將於4月3日羈押期滿，但律師團日前透露，柯文哲有血尿情況。民眾黨今（27日）表示柯文哲持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求，柯妻陳佩琪也於記者會中淚聲俱下，提及自己跟柯文哲結婚35年，都不知道自己丈夫身體狀況，直到2天前才從媒體上得知有腎結石，律師也告知柯文哲已經痛到受不了，要陳佩琪去醫院申請10年病歷。

民眾黨27日上午發布採訪通知，將於下午1時由陳佩琪、立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師、民眾黨團主任陳智菡召開記者會。民眾黨表示，柯文哲在北所內持續血尿，且疼痛難當伴隨嘔吐現象，經判斷恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求；陳佩琪將委託律師盡速提出申請，協助柯文哲住院就醫、以免延誤致使病情加速惡化。

陳佩琪指出，自己跟柯文哲結婚35年，昨（26日）柯文哲於律見時告知律師身體狀況，包括持續肉眼可見的血尿、兩側腰痛，而兩側腰痛原因並非舊傷，而是腎結石的痛，且有持續噁心嘔吐狀況，律師也轉告陳佩琪，希望陳能申請柯文哲在台北醫院就診的病歷，而他今早也緊急去申請病歷。

陳佩琪也說明柯文哲身體發生狀況的時間序，柯文哲於今年2月底、3月因父喪解除跟陳佩琪禁見時，告訴陳佩琪自己「腰痛」，且已經痛了2、3周，所以希望陳佩琪可以送一些酸痛貼布，但自己送去後也不知道效果如何，因為之後就到告別式、解除禁見期滿。

陳佩琪提到，直到3月17日柯文哲痛到受不了，跟律師表達左側腹股溝嚴重疼痛，而北所的醫生也相當關心柯文哲，然而檢驗工具有限，只能做常規的尿尿檢查，並給予抗生素、止痛藥等，沒查到原因，不過有提醒柯文哲「情況若惡化下去，請你一定要到外面就診」。

陳佩琪說，而柯文哲3月20日出庭之前，早上又痛到受不了，但因為尿液報告顯示「泌尿道未感染」，加上下午要出庭，因此沒有做處置；然而開完庭隔天（3月21日）柯文哲又痛到受不了，左側腹股溝痛、肉眼可見血尿、並有噁心感，可能是腎衰竭的表現。

陳佩琪說到一半，也忍不住哽咽落淚表示，自己一直不曉得柯的病因，直到前幾天從《壹電視》新聞得知是腎結石，「我跟他結婚35年，第一次聽到卻是從媒體上得知腎結石⋯」柯文哲是一個很耐得住疼痛的人，原本是覺得讓北檢在4個月好好找證據，結果如今卻得由律師告知她要幫忙申請病歷，「以我醫生立場看到，我的結論就是，我先生狀況不好」。