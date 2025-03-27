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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會曝偽造罷免連署前五名全針對藍委　國民黨：檢方押不押？

▲▼ 國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會，立委當選人陳菁徽、國民黨發言人楊智伃等出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人楊智伃 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全台各地罷免行動如火如荼展開，卻接連傳出偽造連署、冒名簽署及查對爭議等疑雲，民進黨發言人吳崢今（27日）到台北地檢署針告發9區立委罷免案領銜人，涉偽造文書及違反個資法。國民黨回應，中選會日前公布，偽造連署案件最多的前五名，全數來自針對藍營立委的罷免團體，這些案件地檢署辦不辦？

民進黨發言人吳崢、律師許渝澤今日針對9區綠委罷免案的偽造文書情況到北檢告發。吳崢表示，目前全台灣總計超過1700位已經去世的台灣國民，出現在國民黨連署清冊，只有一種可能，就是國民黨組織犯罪，系統性把手上名冊拿出來抄。吳崢強調，會持續蒐證，國民黨用犯罪、偽造文書、抄名冊的方式來濫用台灣民主制度攻擊綠委，「我們通通一個都不會放過」。

國民黨國政基金會副執行長凌濤對此質疑，國民黨周一已經到北檢告發罷團涉偽造文書及違反個資法，現在偵辦進度如何？怎麼會對台南市黨部又是一個樣？綠色司法雙標只會砍向在野黨，幾個罪名過去史無前例，民眾已經感覺到綠色司法恐怖的恐懼。

國民黨發言人楊智伃也說，中選會日前公布，偽造連署案件最多的前五名，全數來自針對藍營立委的罷免團體，其中罷免游顥團體（14件）、罷免高虹安團體（13件）、罷免馬文君團體（11件）、罷免丁學忠團體（10件）、罷免鄭正鈐團體（8件），這些案件地檢署辦不辦、搜不搜、要不要羈押禁見，用相同方式對付這些罷團？呼籲民進黨不要把司法變成大罷免的政治工具。

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