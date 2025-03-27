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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭昔大學師痛斥「迷戀權力」　羅廷瑋：我現在是立委好好工作

▲▼羅廷瑋 聯訪 回應大學老師批評 呼籲他離開立法院 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免行動在各地進行中，國立勤益科大資管系老師吳政峰日前投書媒體，具名痛罵昔日學生、國民黨立委羅廷瑋「當學生時對課業不認真、常打瞌睡；當立委到處寄生、迷戀權力」，呼籲他離開立法院。對此，羅廷瑋今（27日）回應，「我現在是立委」，會努力把工作做好。

吳政峰在媒體投書寫到，他曾在大學時交過羅廷瑋，羅對課業並不認真，常打瞌睡，由於考試不及格，還被吳政峰當掉過，但吳政峰心想，書念不好沒關係，行行出狀元。後續羅廷瑋選上里長、選上議員，甚至羅廷瑋連任議員時，吳政峰還義務當志工幕僚，替羅撰寫電視政見發表文稿。

吳政峰提到，羅廷瑋參選立委期間，兩人開始產生分歧與轉變，由於羅廷瑋「不想認輸」、不想被看不起而只想贏且到處寄生的「機會主義」個性，讓羅廷瑋漸漸迷失在向上攀爬的權力遊戲而無法自拔。吳政峰喊話，「小羅，我不是什麼側翼，我始終是希望您能越來越好的老師。老師希望您能離開國民黨，要不，就離開立法院」。

對此，羅廷瑋表示，他現在是立委，把現在工作做好，這是他應該做的，身為立法委員，把執政黨編列預算其中浮編、濫編抓出來，落實監督責任，這是立委應該要做的。

針對吳政峰認為他被國民黨改變，羅表示，他還是把工作做到最好，才是現階段最重要的責任。羅廷瑋也強調，他一直在努力工作，把立委提的法案通過三讀，前兩天也獲得口袋國會頒發的優良立委，這是他的努力。

至於是否有跟老師聯絡，他表示，目前努力在自己工作，他從網路資訊有看到，有閱讀、吸收，但還是以自己的工作為主。
 

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